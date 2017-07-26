ЯПОНСКАЯ СОФОРА — ЗДОРОВЬЮ ОПОРА

Здравствуй, «Бабушка»!

Я родилась в семье потомственных травников и с детских лет вбила себе в голову, что зверобой — это трава от 99 болезней. Но речь пойдет не об этом растении, а хочу я рассказать о софоре японской — средстве, как минимум, от 199 болезней.

Впервые убедилась в целебных свойствах софоры около 10 лет назад, когда меня начала беспокоить зубная боль. Причиной этой боли были сразу два зуба. Удалять зубы было жалко, поэтому я старательно занималась их лечением, постоянно посещая стоматполиклинику и усердно выполняя все назначения врача. Но, как ни старалась, положительного результата от всего этого не было. И тогда пожилая медсестра, работавшая в физкабинете стоматполиклиники, куда я ходила на процедуры, посоветовала мне как можно чаще прикладывать к десне возле больных зубов ватку, смоченную в аптечной настойке софоры японской. Я так и сделала, и, вы не поверите, уже после двух-трех дней такого лечения дело пошло на поправку — зубная боль утихла, а проблемные зубы у меня до сих пор живы.

Вот после этого мне и захотелось как можно больше узнать о софоре. Прочитав много медицинской литературы, различных лечебников по народной медицине, узнала, что настойку софоры используют при лечении множества болезней не только наружно, но и употребляют ее, и она намного эффективнее, чем зверобой. Теперь это ценное лекарство всегда присутствует в моем доме.

В дикой природе софора растет в Крыму, южных областях Украины, а некоторые садоводы пытаются выращивать ее у себя на садовых участках. Напоминает это дерево обыкновенную акацию — похожие листья, цветки и плоды-стручки. Эти стручки слегка липкие, сладковатые на вкус, с едва ощутимым приятным карамельным запахом. С лечебной целью используют гроздья стручков.

Для получения настойки плоды-стручки софоры нужно измельчить, залить 1 часть по объему плодов 2 частями качественной водки, настоять день в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая, и процедить. Хранить настойку в дверке холодильника внизу. Принимать ее, начиная с 10 капель, 3 раза в день за 15 минут до еды. Постепенно увеличить прием настойки до 30 капель — 1 ч.л. за раз. Растворять каждую дозу в 50 мл воды. Обязательно следить за самочувствием, так как вначале прием настойки может спровоцировать у гипертоников незначительное повышение давления. Прием настойки софоры японской способствует усмирению сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта, стенокардии, атеросклероза, гастрита, колита, диареи (поноса), диатеза, ревматизма, геморроя, болезней печени и почек, она изгоняет глистов, приносит улучшение при отравлении, а также не позволяет прогрессировать туберкулезу, плевриту, тифу, тромбофлебиту, язве желудка и 12-перстной кишки.

В виде примочек, тампонов, промываний и компрессов настойку софоры используют для быстрого заживления ран, трофических язв и ожогов, устранения зубной боли, обморожения, лишая, грибка, ячменя, фурункула, карбункула, герпеса, красной волчанки, мастита и парапроктита.

Около 8 месяцев назад у меня образовалось на коже пятно, дерматолог определил его как эпителиома (доброкачественная и злокачественная опухоль поверхностного эпителия кожи и ее придатков) и выписал мне направление в онкодиспансер. Но я туда не пошла, решив пролечиться настойкой софоры и другими народными средствами. Теперь пятно у меня уже почти исчезло, и вскоре, уверена, его совсем не станет.

Вот такая она — настойка софоры японской. Употребляя ее для профилактики весной и осенью, когда наружная температура не слишком стрессово влияет на организм, вы навсегда забудете о многих болезнях и проживете без проблем со здоровьем много лет.

С уважением — Таисия Васильевна Петрова,

Луганская обл.