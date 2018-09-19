УЖЕ В УКРАИНЕ ОН ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ: О ЗИЗИФУСЕ МОЁ ПОВЕСТВОВАНИЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу подсказать, как можно оздоровиться при помощи зизифуса (унаби).

В Китае это лекарственное растение выращивают и с успехом применяют для исцеления более четырех тысячелетий. Лет 10-15 назад зизифус, так как он не требует особых условий роста, и в Украине получил признание. Единственное условие — отсутствие тени. Зизифус морозоустойчив и не требует полива, а плодоносит уже со второго года жизни. Плоды его очень вкусные. Они богаты аскорбиновой кислотой, белками, сахарами, органическими кислотами, витаминами А, В, С и b-каротином. Зизифус обладает противовоспалительными, антимикробными, отхаркивающими, антисклеротическими свойствами, а регулярное употребление его плодов способствует нормализации обмена веществ и укреплению иммунитета. Их используют сырыми, вялеными и сушеными. Сушат плоды, как яблоки.

Поможет зизифус при гипертонии. Для нормализации давления при этом заболевании нужно съедать по 20-30 свежих или сушеных плодов растения 3 раза в день после еды. Курс лечения — месяц. Обязательно во время его проведения следить за показателями давления.

Усмирит гипертонию, а также остановит прогрессирование заболеваний легких, сопровождающихся кашлем, такой настой. Надо 1 ст.л. измельченных листьев зизифуса залить 300 мл кипятка, настоять 1 час, процедить и пить по 50 мл настоя 3 раза в день. Регулярное ополаскивание им волос после мытья головы остановит их выпадение и избавит от перхоти.

Насыщенный отвар свежих плодов зизифуса следует пить по 50 мл 3 раза в день для улучшения памяти, устранения анемии (малокровия) и упадка сил. При облысении нужно регулярно делать с ним примочки на проблемные места. Вскоре волосяной покров восстановится.

Мякоть плодов зизифуса едят без ограничений для очистки организма от шлаков и токсинов, а также выведения из крови лишнего холестерина.

Чтобы избавиться от бессонницы и нормализовать сон, надо 10 г измельченных плодов зизифуса залить 1 л воды, довести до кипения, проварить 2-3 минуты на слабом огне, процедить, растворить в отваре 100 г сахара и пить его по 0,5-1 стакану вечером перед сном. Можно залить 1 л воды 20 г листьев растения, прокипятить несколько минут, процедить, растворить в отваре 70 г сахара и пить его, как и предыдущий, на ночь.

Тем, кто страдает от гастрита, лимфаденита, туберкулеза костей, кожи и глаз, советую измельчить и смешать поровну по объему листья, веточки и кору зизифуса, залить 10 г смеси стаканом горячей воды, выдержать 30 минут на кипящей водяной бане, процедить, довести настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и принимать его по 2 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Ежедневно готовить свежий. При туберкулезе и лимфадените еще делают с настоем на проблемные места примочки и компрессы. Они же способствуют быстрейшему заживлению гнойных ран.

Ранозаживляющими, противоопухолевыми свойствами обладает мазь, приготовленная из зизифуса. Надо 1 часть по объему свежих измельченных листьев растения перемешать с 5 частями оливкового масла, подогреть смесь до 900С, настоять 10 дней, процедить, а затем регулярно обрабатывать приготовленной мазью раны, ожоги, наружные опухоли, а также делать с нею на проблемные места компрессы.

Подружитесь с зизифусом. Он не только украсит ваш сад, но и станет залогом вашего здоровья.

С уважением — Людмила,

Днепропетровская обл.