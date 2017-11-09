УВЕРЕНА, КАЖДОМУ ПРИГОДИТСЯ ЗНАТЬ, КАК ИСЦЕЛЯЕТ ГОРЧИЦА

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу ознакомить всех с целебными свойствами сарептской горчицы. Уверена, что эти знания никому не помешают.

Горчица сарептская — это однолетнее травянистое растение с ветвистым стеблем высотой до 1,5 м. Все листья с черешками, вдоль жилок с жесткими редкими волосками, лировидно-перисторассеченные. верхние — продолговато-линейные, голые. Цветки ярко-желтые. Плод — бугорчатый стручок с шиловидным носиком. Семена шаровидные, темно-бурые, реже — желтые. Цветет в мае-июле. Плоды созревают в августе. Горчица сарептская очень хорошо очищает кровь, насыщает кислородом организм, избавляет от хруста в шее и шума в голове. Помимо этой горчицы, с лечебной целью применяют горчицу белую и черную. Черная горчица отличается от сарептской более светлыми лепестками венчика с отгибом, внезапно сужающимся в ноготок длиннее отгиба. Лекарственным сырьем являются семена. Из них получают эфирные масла.

Перетертые в порошок семена горчицы используют в виде горчичников и горчичных ванн. Для усмирения гипертонии и стенокардии горчичники прикладывают на грудь, затылок, икроножные мышцы и область сердца. При невралгии, мышечной боли их накладывают на болезненные места. Перед накладыванием горчичники надо смачивать в теплой, а не горячей воде.

Для подавления простуды, помимо горчичников, делают компрессы с раствором горчичного порошка (1 ч.л. сырья растворить в стакане теплой воды). Компресс накладывают на 1-10 минут. При насморке горчичный порошок насыпают в носки, надевают их и так ходят. Вскоре насморк проходит.

Чтобы нормализовать стул при запоре, надо принять немного горчичного порошка или семян горчицы.

Симптомы отравления тоже устраняются горчичным порошком. В этом случае его надо принимать по щепотке, делая между каждым приемом небольшой перерыв. Вскоре начнется рвота и состояние здоровья значительно улучшится

Веснушки сойдут, если горчичный порошок перемешать поровну по объему с медом, добавить немного настоя цветков белой лилии и принимать по 1 ч.л. этой смеси 3 раза в день. Можно утром натощак за 30 минут до завтрака глотать целые семена горчицы. Начинать с 10 семян и, ежедневно увеличивая дозу на 1 семечку, дойти до 20 за раз. Если нет семян, употребляйте горчичный порошок, начиная с 1/4 ч.л., и постепенно доведя дозу до 1 ч.л. Запивать теплым оливковым маслом или молоком.

Лихорадка перестанет беспокоить, если в рюмке вина растворить 1/4 ч.л. горчичного порошка, щепотку соли и выпить этот раствор. Пить его, постоянно готовя свежий, 3 раза в день. Эффективно 1 ч.л. горчичного порошка залить 10 ч.л. водки, настоять 8 дней и принимать по 20-30 капель настойки 3 раза в день перед едой.

До недавнего времени считалось, что употребление куриных яиц из-за высокого содержания в них холестерина (хотя его в них не больше, чем в сале или жирном мясе) вредно для сосудов и печени. А ведь это не так. Яйца не вредны, а даже необходимы. Оказывается, если каждый день съедать по 1 яйцу, можно предотвратить развитие катаракты, рака молочной железы и тромбоза.

Маточное кровотечение остановит каштан. Надо 15 г сухой зеленой корки плодов каштана залить 300 мл воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, процедить, довести объем отвара кипяченой водой до 1 л и поспринцеваться им.

Тем, кто страдает от расстройства нервной системы, чтобы успокоить нервы, нужно перемешать до состояния однородной массы по 1 ст.л. отрубей и меда, а затем съедать по 1 ст.л. смеси утром натощак и вечером перед сном. Курс лечения — 10 дней. Ежедневно готовить свежее лечебное средство.

С уважением — Галина Ивановна Росолова,

Николаевская обл.