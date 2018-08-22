ТЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ ДОЛГО ЖИТЬ, ЧАЙ С ХРИЗАНТЕМОЙ НАДО ПИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить необычные оздоровительные рецепты.

Много их знали наши бабушки, но большинство из них, к сожалению, забыто. Ну кто, например, помнит, что кровотечение из носа прекращается, если несколько раз обмотать ниткой потуже по нижнему краю ногтя средний палец левой руки? А ведь это действительно помогает.

Сейчас везде цветут хризантемы. Они украшают наши сады и клумбы до заморозков. Так почему же не воспользоваться целебной силой этих прекрасных цветов? Насушите их лепестков, затем смешайте 2 ч.л. их с таким же количеством сухих листьев мяты, мелиссы или черной смородины, залейте смесь стаканом кипятка, позвольте настояться до охлаждения, процедите, растворите в настое 1 ч.л. меда и пейте его. Регулярно употребляя такой чай, значительно укрепите здоровье и обеспечите себе долголетие.

С уважением — В.Ф.Бабийчук,

Хмельницкая обл.