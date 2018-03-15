СТРАДАЛ ОТ БОЛИ Я, МОЙ ДРУГ. ЕЁ УНЯТЬ ПОМОГ ЛОПУХ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться проверенными на себе и знакомых средствами лечения некоторых недугов.

Усмирить кожный зуд поможет тысячелистник. Надо щепотку высушенных цветков растения залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 1-2 ст.л. настоя 3 раза в день в течение 7-10 дней. Ежедневно готовить свежее лечебное средство.

Гипертоникам советую никогда не переедать. Доказано, что постоянное чувство голода предотвращает повышение давления.

Безоперационному рассасыванию поли­пов в кишечнике и кисты на почке способствует сок чистотела. Его нужно принимать 3 раза в день, растворяя каждый раз в 50-100 мл воды. Начинать прием сока с 1 капли. Каждый день увеличивая дозу на 1 каплю, дойти до 30 капель за раз, а потом, уменьшая ежедневно по капле, возвратиться к разовой дозе в 1 каплю. Сделать на 10 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. При необходимости провести с перерывами несколько таких курсов. Постоянно проходить УЗИ.

Избавиться от прыщей, угревой сыпи на лице поможет ежедневное умывание утром и вечером насыщенным настоем цветков тысячелистника.

Как-то у меня сильно воспалились тазобедренные суставы, колени и мышцы. Из-за невыносимой боли не мог ни лежать, ни сидеть, ни ходить. Какие только мази, растирки ни применял для улучшения состояния здоровья — ничего не помогало. И тогда я решил воспользоваться целебной силой лопуха. Нарвал листьев растения, промыл их, просушил, пропустил через мясорубку и выдавил через марлю из полученной массы 1 л сока. Перемешал его с таким же количеством по объему водки и начал тщательно втирать смесь в болезненные места. Выполнял процедуру каждые 2 часа, и вскоре боль исчезла. Очень эффективное средство. Советую воспользоваться им всем, кто страдает от суставной, мышечной боли, боли в пояснице и ревматизма. Уверяю, не пожалеете.

Будьте здоровы.

С уважением — Анатолий Анастасьевич Катвалюк,