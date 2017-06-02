С КЛЕВЕРОМ КРАСНЫМ ВСЁ СТАНЕТ ЯСНО

Здравствуй, «Бабушка»!

Часто в рецептах упоминается клевер красный. А ведь он бывает луговой и полевой.

Красный луговой клевер используют при лечении атеросклероза, который сопровождается головной болью и шумом в ушах при нормальном артериальном давлении, для лечения воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, цистита, хронического ревматизма, нормализации менструального цикла и как мочегонное средство при отечности. Лечебным сырьем являются красные цветочные головки клевера, которые заготавливают с верхними тремя листочками, расположенными сразу под головкой. Отличительный признак лугового клевера — листочки, имеющие овальную форму.

Красный полевой клевер также распознают по листочкам. Они у него тоже тройчатые, но удлиненной остроконечной формы и расположены на 1-3 см ниже цветочной головки. В качестве сырья используется вся надземная часть растения. Полевой клевер используют при лечении заболеваний почек и мочевого пузыря, для усмирения кашля, бронхита, мигрени, трахеита, туберкулеза легких, гиперацидного гастрита и дизентерии, нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете и успокоения нервов.

Оба вида клевера встречаются на опушках, на заливных лугах и среди кустарников. Если будете применять их для лечения, выбирая нужный вам, определяйте его вид по описанным выше признакам.

Для приготовления лечебного настоя 3 ч.л. сухого измельченного сырья заливают стаканом кипятка и настаивают 1 час. После процеживания пьют по 1/4 стакана 4 раза в день за полчаса до еды. Чтобы приготовить настойку, 40 г сухого, предварительно измельченного сырья заливают 500 мл 400 водки и настаивают 2 недели. Принимают это лечебное средство по 20-25 капель 3 раза в день за полчаса до еды.

Еще хочу рассказать, как опознать ежевику сизую, корень которой в виде отвара применяется для лечения тромбофлебита и варикоза, и ежевику несскую, отвар корней которой употребляют как мочегонное. Так вот, ежевика сизая имеет черенковые тройчатые листочки, из которых два нижних имеют боковые широколанцетные трилистники. Плод — сложная костянка. Костянки его множественные, большие, сине-черные, покрытые сизой поволокой. Ежевика несская имеет черенковые трех-, пяти-, семипальчатые листочки, ее плод тоже сложная костянка, состоящая из нескольких крупных красно-сине-черных блестящих, без сизого налета, костянок.

С уважением — М.В.Крепс,

г. Киев