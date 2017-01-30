С КАЛАНХОЭ ПЕРИСТЫМ ДРУЖУ 30 ЛЕТ — ЭТОМУ РАСТЕНИЮ АНАЛОГОВ НЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать о незаслуженно обойденном вниманием каланхоэ перистом.

Но не спешите восклицать: «А, каланхоэ, знаем!» Разновидностей его очень много, и чаще всего в народной медицине используют каланхоэ Дегремона, достигающее в высоту 40-80 см и способное образовывать в зубцах по краям листьев большое количество «деток» — маленьких растеньиц с листочками и корешками.

Высота же каланхоэ перистого — 100-150 см. Растение имеет форму кустарника с несколькими мясистыми стеблями, древеснеющими у основания. Листья каланхоэ перистого мясистые, зеленые, но иногда бывают желтые, серо-голубоватые с восковым налетом или с красноватым оттенком. Цветки собраны в верхушечные, метельчатые соцветия. Цветет растение зимой, но не регулярно.

Моя семья дружит с этим растением более 30 лет, и оно не раз нас выручало. Например, когда гостила у сестры, вбегает как-то в дом ее муж, белый, как полотно, и сообщает, что их дочь только что пробила граблями ногу. Я тут же направилась к девушке, быстро обмыла ей рану, приложила к ней свежий измятый лист каланхоэ перистого, забинтовала, и мы поехали в больницу. Врач, узнав, что рана обработана и к ней приложено каланхоэ, даже не раскрывал ее, а только сделал девушке укол против столбняка. Ночью у нее повысилась температура, но к утру она нормализовалась, и мы решили сменить повязку. Когда ее сняли, то с удивлением увидели, что каланхоэ вытащило из раны всю грязь и она начала затягиваться. Перевязки делали ежедневно, и ровно через неделю нога полностью зажила.

Зятю каланхоэ перистое помогло избавиться от язвы желудка: он съел 7 или 8 растений высотой в метр каждое, употребляя ежедневно утром натощак по 1-2 свежих листка, язва зарубцевалась и вот уже несколько лет его не беспокоит.

Знакомая из Полтавы долгие годы страдала от варикозного расширения вен, а потом тоже начала каждое утро натощак съедать 1 лист каланхоэ перистого. Употребляет его уже 2-3 года, и от варикоза даже следа не осталось.

Да поможет всем в выздоровлении Господь и, конечно, каланхоэ перистое!

С уважением — Вера Савельевна Назарова,

АР Крым