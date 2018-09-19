www.babushka.ua » Лекарственные растения » лекарственные растения » РАЗБЕРЁТСЯ С ГРИППОМ КЛЁН, ДА И КАШЕЛЬ УЙМЁТ ОН
Народная медицина
Мы на facebook

О ГАЗЕТЕ
Наши издания
Контакты
О САЙТЕ
Реклама на сайте
Дисклаймер
Обратная связь
Ссылки
Реклама:

РАЗБЕРЁТСЯ С ГРИППОМ КЛЁН, ДА И КАШЕЛЬ УЙМЁТ ОН

19 Sep 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу и я подсказать несколько методов исцеления.

С гриппом разберется клен. Надо 1 ст.л. измельченных кленовых листьев залить стаканом горячей воды, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 4-5 раз в день за 20 минут до еды. Вскоре грипп отступит. Чтобы унять кашель, нужно развести в стакане горячего молока 1 ст.л. сока клена и тут же выпить этот раствор.

Регулярное употребление чая, приготовленного из измельченных веточек вербы и дикой груши, способствует устранению простуды, отложения солей и усмирению суставной боли.

Чтобы избавиться от паховой или пупочной грыжи, надо обмыть грыжу холодной водой и приложить к ней на полчаса компресс с теплым отваром дубовой коры (1 ст.л. сырья прокипятить 15 минут в стакане воды). После этого сделать на 30 минут компресс с теплым отваром горькой полыни (2 ст.л. травы залить стаканом воды и прокипятить 15 минут). Курс лечения — 1-2 недели.

С уважением — Валентина Феофановна Стецик
Реклама на сайте:
 
28 Sep 2018
Свежие поступления:

Последние комментарии:
Работает на Disqus
Реклама:
 
Подписаться на рассылку

Введите свой email:
Наша кнопка:

Поставьте на нас ссылку!
В начало сайтаКонтактная информацияОбратная связь Copyright © Редакция газеты „Бабушка” 2004-2016
Предупреждаем: прежде чем воспользоваться рецептом, посоветуйтесь с врачом | Условия использования сайта
Web сторона - создание и техническая поддержка сайтов
сторона 		перенос и создание сайтов на Drupal— студия Web сторона