РАЗБЕРЁТСЯ С ГРИППОМ КЛЁН, ДА И КАШЕЛЬ УЙМЁТ ОН

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу и я подсказать несколько методов исцеления.

С гриппом разберется клен. Надо 1 ст.л. измельченных кленовых листьев залить стаканом горячей воды, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 4-5 раз в день за 20 минут до еды. Вскоре грипп отступит. Чтобы унять кашель, нужно развести в стакане горячего молока 1 ст.л. сока клена и тут же выпить этот раствор.

Регулярное употребление чая, приготовленного из измельченных веточек вербы и дикой груши, способствует устранению простуды, отложения солей и усмирению суставной боли.

Чтобы избавиться от паховой или пупочной грыжи, надо обмыть грыжу холодной водой и приложить к ней на полчаса компресс с теплым отваром дубовой коры (1 ст.л. сырья прокипятить 15 минут в стакане воды). После этого сделать на 30 минут компресс с теплым отваром горькой полыни (2 ст.л. травы залить стаканом воды и прокипятить 15 минут). Курс лечения — 1-2 недели.

С уважением — Валентина Феофановна Стецик