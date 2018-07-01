ПУСТЬ О ГАЛЕГЕ КАЖДЫЙ УЗНАЕТ: НАРОД КОЗЛЯТНИКОМ ЕЁ НАЗЫВАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться опытом использования при лечении различных болезней сока галеги лекарственной.

В народе это растение называют козлятником. К сожалению, растет галега только в Крыму и южных областях Украины по берегам рек, в оврагах и низинах. Заготавливают растение в период цветения, срезая верхушки длиной 25-40 см и сразу же измельчая в мясорубке. Полученную массу отжимают под прессом и консервируют сок, как любой травяной, смешав его поровну по объему с медом или же добавив на 250 мл сока 750 мл водки. В холодильнике консервированный сок хранится в течение года.

Моя мама с успехом использовала его при лечении спастического колита. Достаточно при этом заболевании принять только 1 ст.л. сока, чтобы состояние здоровья значительно улучшилось. После этого нужно измельчить и смешать по 50 г коры крушины, кукурузных рылец, семян укропа, травы зверобоя, тысячелистника, мяты и подорожника, залить 1 ст.л. смеси 300 мл воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, настоять 1 час, процедить и пить по 100 мл отвара 3 раза в день за полчаса до еды. И так ежедневно до окнчания приготовленной смеси. При возникновении запора повторить прием сока галеги. Стул нормализуется.

Поддается соку галеги с медом и сахарный диабет средней и тяжелой степени. Необходимо измельчить сухими и смешать побеги черники, листья грецкого ореха, створки фасоли, кукурузные рыльца, траву галеги, крапивы и грыжника, корни одуванчика, лопуха и пырея, залить 2-3 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить, добавить в 400 мл настоя 1 ст.л. смеси соков галеги, крапивы и якорцов, разделить на 3 равные порции и пить по одной 3 раза в день перед едой. И так каждый день. Вскоре уровень сахара в крови нормализуется. Постоянно его контролировать. Обязательно соблюдать диету и делать в день по 100 приседаний. Во время лечения диабета травами не отменять самостоятельно врачебные назначения.

Для увеличения лактации у кормящих грудью женщин я рекомендую 3-5 раз в день растворять после еды в половине стакана воды 1 ч.л. сока галеги на меду и выпивать этот раствор. Кроме этого, надо измельчить и смешать по 50 г плодов аниса, фенхеля, семян и листьев крапивы, залить 1 ст.л. смеси 300 мл кипятка, настоять 1 час, процедить, растворить в настое 2 ч.л. сока галеги на меду и пить по 100 мл раствора 4-5 раз в день, независимо от приема пищи. Постоянно готовить свежий. Иногда бывает так, что ребенок уже подрос, а молоко у мамы продолжает образовываться в большом количестве. Чтобы уменьшить лактацию, нужно регулярно готовить и пить чай с листьями шалфея или грецкого ореха (1 ст.л. сырья на стакан кипятка). Выпивать в течение дня по 3-4 стакана чая.

Способствует сок галеги и устранению экземы. Его принимают вместе с настоем трав. Необходимо измельчить и смешать по 40-50 г листьев березы, кукурузных рылец, корней пырея и валерианы, травы фиалки, тысячелистника, пустырника, мыльнянки и шалфея, залить 1 ст.л. смеси 500 мл кипятка, настоять 1 час, процедить, добавить в настой 1 ст.л. сока галеги или смеси соков галеги, чистотела, череды, цикория и грецкого ореха, взятых поровну по объему, разделить раствор на 3 равные порции и пить по одной 3 раза в день за полчаса до еды. И так каждый день в течение месяца. Сделать на 30 дней перерыв, а затем повторить лечебный курс. Провести с перерывами 3-4 таких курса.

Чтобы изгнать глистов, надо смешать поровну по объему соки галеги, тысячелистника, репешка и полыни, а затем 3 раза в день по 1 ст.л. соковой смеси растворять в половине стакана воды и выпивать раствор за 30 минут до еды. Курс лечения — 2 недели, после 14 дней перерыва повторить. Желательно попить этот настой всем членам семьи.

Вот и все, о чем хотел рассказать. Не игнорируйте дары природы, изучайте целебные свойства различных растений, пользуйтесь ими, и вы избавитесь от многих, даже самых тяжелых болезней.

С уважением — Александр Васильевич Печеневский, фитотерапевт,полковник медицинской службы в отставке,

г. Николаев