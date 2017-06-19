ПРИНЕСУТ ЗДОРОВЬЕ И ПОКОЙ ДУШИСТАЯ СИРЕНЬ И ЗВЕРОБОЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

В начале мая везде активно начинает цвести сирень. Вот и хочу рассказать, как с ее помощью можно избавиться от некоторых заболеваний.

Для усмирения артрита, артроза, боли в пояснице надо 3 цветущих кисточки белой сирени залить 0,5 л кипятка, настоять 3 суток в холодильнике, процедить и принимать по

1 ст.л. настоя 3 раза в день за полчаса до еды в течение 45 дней. После 3 месяцев перерыва повторить лечебный курс. Далее готовить и принимать настой по необходимости. Так как период цветения сирени короткий, советую насушить ее впрок.

Любой бронхит излечивается сиреневой настойкой. Нужно наполнить цветом сирени стеклянную банку, залить доверху водкой, настоять 10 дней в темном месте при комнатной температуре, а затем по 30 мл настойки растворять вечером перед сном в стакане крепкого чая и выпивать раствор маленькими глотками на ночь. Курс лечения — 3 дня. Банку с настойкой хранить плотно закрытой.

Многие страдают от мозолей и натоптышей. Им тоже поможет душистая сирень. Надо на зеленый лист сирени нанести размягченное мыло, приложить его мылом к проблемному месту и зафиксировать повязкой. Менять компресс каждый день до полного исчезновения болезненных образований.

Сиреневый чай избавит от зубной боли. Надо сухую или свежую веточку сирени с 3-6 листочками залить 1 л воды, прокипятить несколько минут под крышкой, настоять до теплого, процедить и в течение 5-10 минут пополоскать настоем рот.

Здоровой травой издавна в народе называют зверобой. И не напрасно. Чтобы справиться с гастритом, энтероколитом, желчнокаменной болезнью, заболеваниями почек, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, нужно 3 ст.л. травы зверобоя залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа, процедить и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день. А чтобы избавиться от перхоти и остановить выпадение волос, надо регулярно мыть голову насыщенным отваром зверобоя.

При истощении, бессоннице надо измельчить и смешать поровну по объему корни дягиля, траву зверобоя и тысячелистника, залить вечером 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, после остывания процедить и выпить настой за 30 минут до сна. Вскоре вы забудете о своей проблеме.

С уважением — Л.С.Куценко,

Днепропетровская обл.