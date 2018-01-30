ПРИ МНОГИХ БОЛЕЗНЯХ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ЕЛОВАЯ ХВОЯ И ПОЧКИ СОСНЫ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу немного рассказать о целебных свойствах сосновых почек и хвои ели.

Из сосновых почек можно приготовить вкусное снадобье, употребление которого помогает одолеть простуду, бронхит, трахеит, кашель, бронхиальную астму, туберкулез и воспаление легких. Нужно свежесорванные почки хорошо промыть под проточной водой в дуршлаге, залить в эмалированной кастрюле холодной водой так, чтобы она покрыла сырье на 1-1,5 см, довести до кипения и проварить 20 минут под крышкой на слабом огне. После этого настоять сутки, процедить в другую эмалированную кастрюлю, добавить на 1 л отвара 1 кг сахара, снова довести до кипения и проварить, удаляя пену, не менее полутора часов. В конце варки отвар приобретет красивый малиновый цвет. Горячим его нужно разлить по стеклянным банкам и закрыть их полиэтиленовыми крышками. Хранится сосновый мед при комнатной температуре длительное время. Принимать его при всех упомянутых выше болезнях по 1 ст.л. 3 раза в день до стабильного улучшения состояния здоровья. Запивать мед горячим чаем или молоком.

Чрезвычайно полезен сок из еловой хвои. Надо молодые побеги ели хорошо промыть вечером в холодной воде, просушить, разложив на полотенце, затем уложить в стеклянную банку слой хвои, сверху прикрыть таким же по высоте слоем сахара и так, чередуя слои, наполнить банку доверху. Последним должен быть сахарный слой. Ночь настоять, а утром содержимое банки перемешать деревянной ложкой, обвязать горлышко сосуда чистой льняной тканью, поставить банку на подоконник и выдержать 10 дней на солнце. За это время хвоя поднимется вверх, а сок будет внизу. На одиннадцатый день его нужно аккуратно разлить по стеклянным бутылкам, тщательно их закупорить и оставить на хранение в подвале или в дверке холодильника. При необходимости принимать сок еловой хвои по 2 ст.л. (дети — по 1 ст.л.) утром натощак. Этим соком успешно лечат простуду, бронхиальную астму, туберкулез, воспаление легких, бронхит, трахеит, он укрепляет сосуды и сердечную мышцу, повышает иммунитет и способствует выводу из почек камней.

Дай Бог, чтобы сосна и ель помогли многим людям исцелиться.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.