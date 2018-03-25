ПОДСОЛНЕЧНИК ПРЕКРАСНО ИСЦЕЛЯЕТ, ТАК КАК ОТ СОЛНЦА СИЛУ ПОЛУЧАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать, как можно исцелиться при помощи подсолнечника и других растений.

Нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, оздоровить дыхательную систему и укрепить нервы позволит такое средство. Надо залить 1/2 стакана водки 10 ст.л. цветочных лепестков подсолнечника, настоять 21 день в тени, периодически взбалтывая, процедить, жмых отжать и принимать по 40 капель настойки, запивая ее 1 ст.л. кипяченой воды, утром натощак и вечером перед сном. Курс лечения — 1-2 недели.

Для нормализации давления при гипертонии измельчают и смешивают по 1 ст.л. цветочных лепестков подсолнечника и цветков клевера лугового, заливают смесь стаканом кипятка, настаивают, укутав, 1 час, процеживают и выпивают настой равными порциями в течение дня перед едой.

Тем, кто страдает от гастрита, советую смешать по объему 3 части вымытых и порезанных кусочками размером с фасолину корней подсолнечника, выкопанных в начале осени, по 2 части семян фенхеля, семян и листьев подорожника большого, залить смесь 0,5 л кипятка, через 1 час процедить в фарфоровую посуду и пить по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за час до еды в течение 21 дня. Сделать перерыв на 10 дней, а затем, при необходимости, повторить лечебный курс. Настой ежедневно готовить свежий.

Чтобы очистить организм от шлаков и токсинов, избавиться от отложения солей, камней в почках и желчном пузыре, надо стакан измельченных корней подсолнечника прокипятить 5 минут в 3 л воды, процедить, корни поместить на хранение в холодильник, а отвар выпить за 2 дня. На третий день приготовить свежий и вновь выпить в течение двух дней. И так, готовя каждые 3 дня свежие отвары и выпивая их за 2 дня, лечиться месяц.

Подсолнечник справится и с вульгарной пузырчаткой. Нужно залить вечером 0,5 л кипятка 2-3 листка растения, настоять, укутав, 15-20 минут, приложить теплые листья к проблемным местам, закрепить их бинтом и оставить до утра. Выполнять процедуры ежедневно до выздоровления. Настой листьев подсолнечника пить по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Это способствует заживлению трофических диабетических язв.

Насытить организм витаминами и микроэлементами при авитаминозе поможет витаминный чай. Надо измельчить и смешать поровну по объему плоды шиповника и черной смородины, залить 1 ст.л. смеси 2 стаканами кипятка, прокипятить 7-10 минут на слабом огне, настоять, укутав, 2 часа, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Ежедневно готовить свежий.

Развитие катаракты остановит черника. Необходимо залить в эмалированной посуде 0,5 стакана дистиллированной воды 0,5 стакана высушенных ягод растения, настоять 10-20 минут под крышкой, затем довести до кипения, проварить до уменьшения объема настоя в 3 раза, после остывания процедить через марлю и закапывать 2-3 раза в день перед едой в уголок каждого глаза по 3 капли отвара. Курс лечения — 2 недели, после 14 дней перерыва повторить.

Да хранит всех Господь.

С уважением — Мария Павловна Рыбалка,

г. Днепр