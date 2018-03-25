ПО ДОСТОИНСТВУ ЛЕБЕДУ ОЦЕНИТЕ: ЛЕЧИТЕСЬ ЕЮ, ТУШИТЕ, ВАРИТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Большинство людей считают лебеду злостным сорняком и безжалостно ее уничтожают. А ведь это растение довольно целебное. С этими свойствами лебеды я и хочу всех ознакомить.

Это однолетнее растение семейства маревых по сути родственно свекле и шпинату. Так как листья лебеды богаты аскорбиновой кислотой, белками, минеральными веществами, витаминами С, Е, Р и РР, рутином, эфирными маслами, сапонинами и алкалоидами, растение очень ценится народными целителями. А вот щавелевой кислоты, противопоказанной при почечнокаменной и других болезнях, в лебеде намного меньше, чем в шпинате. Садовая лебеда распространена во многих странах Западной Европы, ее там называют французским салатом. Уважают растение и некоторые овощеводы. Они говорят: «Раз шпинат считают королем овощей, то лебеду по праву можно назвать королевой». Листья лебеды добавляют в различные салаты, придавая им необычную вкусовую гамму, лебеду варят и тушат, готовят с ней борщ, окрошку и засаливают это растение впрок.

Благодаря высокому содержанию в ней калийных солей лебеда полезна тем, кто страдает от болезней сердца. Ее рекомендуется употреблять в салатах с укропом, борщевиком, цикорием, огородным салатом и щавелем.

Боль при радикулите убирают распаренными листьями лебеды, накладывая их на поясницу в виде компресса.

Для устранения воспалительных заболеваний ротовой полости заливают стаканом кипятка 30 г сухой измельченной травы лебеды, настаивают 15-20 минут, процеживают и полощут настоем рот. Выполняют процедуру 5-6 раз в день.

Вот такая она — лебеда. Используйте ее в питании и лечении с пользой для своего здоровья.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,