ПЕЛАРГОНИЮ (ГЕРАНЬ) ДОМА ЗАВЕДИТЕ И, КОГДА НЕДУГ ПРИЖМЁТ, ТУТ ЖЕ ПРИМЕНИТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

Комнатное растение герань (пеларгонию) можно встретить чуть ли не в каждом доме. А ведь этот цветок не только украшает домашний интерьер, но и прекрасно исцеляет. Именно этому свойству герани я и хочу уделить внимание.

Для нормализации давления при гипертонии 1 ч.л. измельченной надземной части растения заливают стаканом кипятка, настаивают 8 часов, процеживают, жмых отжимают, доводят настой кипяченой водой до первоначального объема жидкости и выпивают равными порциями в течение дня перед едой. Также давление придет в норму, если приложить к запястью руки в месте пульса лист пеларгонии.

Снятию дневной усталости, устранению головной боли, успокоению нервов и предотвращению бессонницы способствует приятный запах герани. Поэтому помещайте пеларгонию в спальне и дышите ее ароматом. Еще, чтобы победить бессонницу, надо 1 ч.л. измельченных листьев пеларгонии залить стаканом кипятка, после остывания процедить, растворить в настое по 1 ст.л. сока алоэ, меда и пить по 50 мл 4 раза в день. Последний раз — не позднее, чем за час до сна. Еще голова перестанет болеть, если нанести на виски, затылок, темя и лоб измельченные до кашицы листья герани или смазать все эти места свежевыжатым из растения соком.

Нарыв созреет, если приложить к нему на 3 часа, закрепив бинтом, чисто вымытый лист герани. При необходимости процедуру повторить.

Чтобы при диарее (поносе) нормализовать стул, надо стакан измельченных листьев пеларгонии залить стаканом кипятка, через 2 часа процедить и пить по 50 мл настоя 3-5 раз в день.

Зубная боль уходит, если подержать за щекой возле больного зуба свежий листок пеларгонии, а сорванный и положенный в ухо лист герани уменьшает воспаление при отите.

При кандидозе (молочнице) в стакане теплой воды растворяют несколько капель настойки герани (2 ч.л. измельченных вместе с листьями стеблей растения залить 100 мл водки, настоять 12 дней и процедить через 2 слоя марли) и спринцуются этим раствором. Выполняют процедуру утром и вечером до выздоровления.

Используют герань и для растворения камней в почках. Надо 2 ч.л. измельченной надземной части растения залить 2 стаканами охлажденной кипяченой воды, через 8 часов процедить и выпить настой глотками в течение дня.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.