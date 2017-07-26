ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ И ПОЛЗУЧИЙ ПЫРЕЙ: С НИМИ СОВЕТУЮ ПОДРУЖИТЬСЯ СКОРЕЙ

Здравствуй, «Бабушка»!

Многие люди имеют земельные участки, на которых выращивают различные овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты. Рядом с применяемыми в пищу растениями появляются сорняки, которые мы спешим тут же уничтожить, не задумываясь о том, что многие из них обладают удивительными целебными свойствами. В своей статье я хочу рассказать о применении с лечебной целью пырея и одуванчика.

Очень целебны корневища пырея ползучего. Заготавливают их в начале весны, осенью и летом. Корневище очищают от корешков, моют в холодной воде и сушат, расстелив ровным слоем на чердаке.

Пырей способствует уменьшению отечности при заболеваниях почек, печени и мочеполовых органов, его настой и отвар принимают для усмирения полиартрита, подагры, а также для нормализации обмена веществ. Чтобы приготовить настой, 4 ч.л. корневищ пырея заливают 250 мл холодной воды, настаивают 12 часов в холодном месте, процеживают, оставшееся сырье заливают 250 мл кипятка, через 10 минут процеживают, смешивают оба настоя и пьют по полстакана 3-4 раза в день перед едой.

Для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете, улучшения состояния здоровья при заболеваниях сердца, желтухе, холецистите, цистите, почечнокаменной и желчнокаменной болезнях, 100 г корневищ пырея заливают 1 л воды, упаривают на очень слабом огне до половины первоначального объема жидкости, процеживают и пьют по 15-30 мл отвара 4-5 раз в день.

При кожных болезнях, диатезе, геморрое рекомендуется ежедневно в течение 20 минут принимать ванны с отваром пырея (50 г корневищ на 5 л воды, варить после закипания 5-10 минут). Температура воды в ванне должна быть 380С. Курс лечения — 10-15 ванн.

Довольно хорошо исцеляет одуванчик лекарственный. Он стимулирует работу печени, улучшает отток желчи к желчному пузырю и двенадцатиперстной кишке, уменьшает содержимое сахара в крови на начальной стадии сахарного диабета, корень и траву растения применяют при лечении желчнокаменной болезни, желтухи, гастрита, колита, запора, геморроя, заболеваний печени и желчного пузыря, для улучшения аппетита и работы пищеварительного тракта.

Отвар корней одуванчика усиливает лактацию, улучшает обмен веществ, устраняет незапущенный запор, нормализует повышенную температуру тела и изгоняет глистов. Надо 2 ст.л. измельченного сырья залить 200 мл воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, процедить после охлаждения и пить по 1/2 стакана отвара 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Постоянно готовить свежий.

Тем, кто страдает от бессонницы, гипертонии, запоров, глистов, экземы, поможет отвар цветков одуванчика. Нужно 1 ст.л. измельченного сырья залить 200 мл воды, довести до кипения, проварить 15 минут на слабом огне, настоять 20-30 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. отвара 3-4 раза в день.

При мочекаменной болезни свежие цветки растения перемешивают поровну по объему с сахаром, настаивают 2-3 недели и принимают по 1-2 ст.л. смеси 3-4 раза в день до улучшения состояния здоровья.

Подружитесь с одуванчиком и пыреем, и многие болезни вас покинут.

С уважением — Виктория Викторовна Саницкая;