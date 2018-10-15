ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН ЧЕРНОКОРЕНЬ В НАРОДЕ, ХОТЯ ЛЕЧЕНИЕ ИМ НЕ КАЖДОМУ ПОДХОДИТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Несмотря на то, что он ядовит и не каждому подходит, в народе очень популярен чернокорень.

С лечебной целью используют траву и корни растения. Корни необходимо заготавливать осенью или весной, до цветения чернокорня. Надземную часть собирают во время цветения.

Ванны, примочки, компрессы с насыщенным отваром корней чернокорня применяют для лечения остеопороза, быстрейшего заживления ушибов, переломов, ожогов и гнойных ран.

Настойку чернокорня с ус­пе­хом применяют для лечения бронхиальной астмы, а также мужского и женского бесплодия, сопровождающегося воспалением мочеполовой системы. Необходимо 10 г сухих измельченных корней растения залить 200 мл медицинского спирта, настоять 12-14 дней в темном месте при комнатной температуре, а затем принимать по 25 капель настойки, растворяя ее в 20 мл воды, 3 раза в день перед едой. Курс лечения — 40 дней. При лечении бесплодия женщины и мужчины должны делать через день на ночь с настойкой промывания (1 ч.л. настойки развести в 100 мл теплого кипяченого молока и женщинам вводить раствор в вагину, а мужчинам — в прямую кишку). За три дня до начала менструации, во время менструального цикла и 5 дней после его окончания женщинам принимать настойку только внутрь.

Лечитесь чернокорнем и поскорее выздоравливайте.

Многих людей мучают натоптыши и мозоли. Им поможет зеленый лук. Его нужно измельчить вечером до кашицы и приложить на ночь к предварительно распаренным болезненным образованиям. Для их устранения достаточно нескольких таких ежевечерних процедур.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.