НЕ ВЫБРАСЫВАЙ, ДРУЖОК, ДУШИСТОЙ РОЗЫ ЛЕПЕСТОК

Здравствуй, «Бабушка»!

Роза — благородный цветок, который за необыкновенную красоту называют царицей цветов. О розе издавна слагают мифы, легенды, а еще ее с успехом используют при лечении различных болезней. Все сорта розы можно использовать для оздоровления. С целебными свойствами этого цветка я и хочу ознакомить читателей газеты.

Очень ценится эфирное розовое масло. Оно способствует укреплению иммунитета и нервной системы, улучшению работы эндокринных желез, восстановлению и омоложению клеток, нормализации функций пищеварительного тракта, устранению дисбактериоза, спазмов сосудов головного мозга и усилению работоспособности сердечной мышцы. Регулярное вдыхание эфирного розового масла избавляет от приступов мигрени, головокружения и даже депрессии.

Тем, кто страдает от вегето-сосудистой дистонии и кардионевроза, улучшить состояние здоровья поможет вдыхание аромата свежих цветов розы. Во время проведения процедуры делать длинный форсированный вдох, чтобы целебный аромат воздействовал как можно дольше на организм, а потом медленно выдыхать.

Лепестки розы богаты каротином, витаминами С, К и В, они содержат в своем составе кальций, регулирующий обмен веществ и повышающий устойчивость организма к инфекциям, калий, необходимый для нормальной сердечной деятельности, медь, участвующую в процессах кроветворения и улучшающую работу желез внутренней секреции, и йод, благотворно влияющий на функцию щитовидки. Поэтому тем, кто страдает от заболеваний щитовидной железы, советую всегда иметь про запас розовые лепестки. Их можно насушить, наварить из них варенья, сиропов, желе, а потом все это употреблять. Еще в лепестках розы много железа, необходимого для поддержания нормального уровня гемоглобина, магния — отличного сосудорасширяющего и спазмолитика, селена, способного активно бороться с процессами старения клеток, а также в них обнаружены цинк, марганец, фосфор, хром, молибден, кремний и ванадий.

Вот какое роза ценное лечебное средство. Недаром мы в детстве срывали лепестки розовых цветков и ели их. На вкус они сладенькие, ароматные и нежные. Их было приятно есть свежими, только сорванными с куста. Наверное, потому мы и меньше болели, так как постоянно пополняли свой организм витаминами и минералами, содержащимися в лепестках роз.

Свежие розовые лепестки необходимо есть при любых заболеваниях кожи, экземе, псориазе, рожистом воспалении и угревой сыпи. Это способствует быстрейшему избавлению от упомянутых выше болезней. Кроме употребления внутрь, свежие лепестки роз нужно регулярно прикладывать к проблемным местам. Такие прикладывания устраняют кожный зуд, сыпь, а также помогают заживлению ран и ожогов.

Справиться с болезнями нервной системы, устранить усталость, поддержать сердце и очистить кожу помогут ванны с лепестками роз. Нужно полстакана розовых лепестков залить стаканом кипящей воды, настоять под крышкой до охлаждения, вылить настой вместе с лепестками в ванну с теплой водой, добавить туда же немного свежевыжатого сока свеклы и полежать в ванне 15-20 минут.

Смесь меда и сухих, перетертых в порошок лепестков розы, взятых поровну, втирают в десны и полость рта при стоматите и пародонтозе. В результате болезни отступают.

Многие недуги лечатся розовой водой. Чтобы ее приготовить, надо 10 г лепестков розы залить стаканом кипятка и настоять под крышкой до охлаждения. Для усмирения невроза, вегето-сосудистой дистонии и травматической энцефалопатии теплой розовой водой нужно несколько раз в день орошать верхнюю треть спины. Процедуры проводить ежедневно в течение двух недель. Розовую воду наносить на тело льняной тряпочкой и слегка втирать в кожу. Кроме этого, рекомендуется слегка похлопывать спину до появления приятного тепла сделанным из березовых веток веником.

Чтобы одолеть суставной ревматизм, нужно утром и вечером в течение 10-15 минут принимать в теплой розовой воде ножные ванны.

Радикулит перестанет беспокоить, если смочить в горячей розовой воде кусок льняной ткани и сделать с ней на пояснично-крестцовую зону компресс.

Если чувствуете, что вас одолевает простуда, смочите вечером перед сном в теплой розовой воде носки, наденьте их и спите так всю ночь. К утру будете здоровы.

При сильном головокружении на область лба накладывают полотенце, пропитанное прохладной розовой водой. Вскоре состояние здоровья улучшается.

Влажные обертывания с розовой водой хорошо укрепляют иммунитет. Нужно смочить простыню в прохладной розовой воде, плотно укутать ею тело, сверху обернуться сухой простыней и укрыться теплым одеялом.

Цените розу — это прекрасное благородное растение, не выбрасывайте лепестки ее цветков, и она отблагодарит вас своими несравненными целебными свойствами.

С уважением — Надежда Степановна Швец,

г. Запорожье