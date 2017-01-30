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НЕ ТОЛЬКО КРАСОТОЙ ЦВЕТОК ПРИВЛЕКАЕТ, ХРИЗАНТЕМА ТАКЖЕ ОТЛИЧНО ИСЦЕЛЯЕТ

30 Jan 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать о целебных свойствах хризантем — прекрасных цветов, украшающих наши сады с июля до поздней осени.

В переводе с греческого «хризантема» означает «золотой цветок».

Первыми почти 3000 лет назад начали культивировать их китайцы.

Почитают растение в Китае по сей день, отмечая ежегодно праздник хризантем. Япония стала второй родиной растения. Здесь хризантема получила название «кику» — цветок солнца — и вскоре стала национальным символом страны. Изображение ее появилось на марках, монетах, национальном гербе и высшем ордене. Хризантемы украшали фарфор, самые дорогие ткани и одежду, которую имели право носить только члены императорской семьи. В Украину хризантемы завезены в ХVIII веке.

Ценят эти цветы не только за красоту, но и за удивительные целебные свойства. В хризантемах много минеральных солей, витаминов А,  В1, В2, РР, С, а витамина Е в 6 раз больше, чем в помидорах. Используют их при лечении многих болезней. Например, тем, кто страдает от бессонницы, достаточно пожевать перед сном несколько цветочных лепестков хризантемы, чтобы обеспечить себе здоровый и крепкий сон.

Для успокоения нервов надо 2-3 раза в неделю принимать ванну с насыщенным отваром цветков растения. Лепестки цветков хризантемы, пропитанные подсолнечным маслом, применяют в виде компрессов для устранения суставной боли, усмирения полиартрита, артроза, ревматизма, а регулярное натирание свежими цветками позвоночника помогает справиться с остеохондрозом.

Чтобы укрепить иммунитет, очистить организм, остановить развитие болезней почек, надо 1 ч.л. сухих измельченных цветочных лепестков хризантем залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить, добавить в настой по вкусу мед, положить в него несколько раздавленных ягод винограда  и пить по полстакана утром натощак и вечером перед сном.

Залитые цветочным медом лепестки цветков хризантем употребляют для устранения кашля, простуды и усмирения туберкулеза.

Выращивайте хризантемы, используйте их в салатах, первых, вторых блюдах, лечитесь ими и будьте здоровы!

С уважением — Л.Г.Гуменюк,
г. Хмельницкий
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