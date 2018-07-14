ЛАСКОВО ЛЕВЗЕЮШКА ЕГО НАЗЫВАЮ — МАРАЛЬЕМУ КОРНЮ СТАТЬЮ ПОСВЯЩАЮ

Здравствуй, «Бабушка»!

Левзеюшка — так нежно я называю очень красивое и полезное растение левзею сафлоровидную (маралий корень). Хочу немного с ним всех познакомить.

У меня левзея занимает одно из главных мест на грядке, где, кроме нее, растет еще около 50 видов лекарственных растений. Маралий корень очень хорошо размножается как делением куста, так и семенами. Растение неприхотливо к грунту, любит полив и достигает 1,5 м в высоту. С лечебной целью заготавливают корни левзеи только после 5-6 лет ее роста, поэтому тем, кто захочет разводить маралий корень, я бы посоветовал выращивать сразу несколько кустов растения разного возраста. У меня левзея растет на одном месте 8-10 лет. Ее корни содержат инулин, щавелевокислый кальций, соли фосфорной кислоты, дубильные вещества, алкалоиды, каротин, витамин С и много других полезных веществ. Заготавливают их поздней осенью. Для исцеления применяют настойку и настой левзеи.

Для приготовления настойки 100 г сухих измельченных корней растения заливают 0,5 л водки или самогона, настаивают 30 дней, а затем процеживают. Принимают настойку по 15-20 капель, запивая водой, 2-3 раза в день за полчаса до еды в течение месяца.

Чтобы приготовить настой, надо залить 250 мл кипятка 1 ч.л. измельченных корней левзеи, настоять 2 часа, а затем процедить. Пить по 50 мл настоя 3-4 раза в день в течение 2-3 недель. Ежедневно готовить свежий.

Употребление настойки и настоя способствует улучшению памяти, лечению алкоголизма и импотенции, укреплению иммунитета и нервной системы, избавлению от головной боли, упадка сил и истощения.

Подружитесь с левзеей, и вы никогда об этом не пожалеете.

С уважением — Владимир Федорович Бабийчук,

Хмельницкая обл.