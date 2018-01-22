КЛУМБЫ, ГАЗОНЫ ОНИ УКРАШАЮТ, А ЕЩЁ БАРХАТЦЫ ИСЦЕЛЯЮТ

Здравствуй, «Бабушка»!

Решила рассказать о целебных свойствах бархатцев (чернобривцев) — этих любимых народом цветов, которые можно встретить в каждом городе, селе на клумбе или газоне. Цветут они, радуя глаз, с начала лета и до поздней осени.

Незаменимы бархатцы при лечении заболеваний печени. Надо залить стаканом кипятка 3-5 измельченных цветков растения, настоять 30 минут под крышкой, процедить и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за 20-30 минут до еды в течение месяца. После этого так же готовить и употреблять месяц настой цветков календулы, потом 30 дней пить настой цветков полыни (1 ст.л. сырья залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и употреблять по 1/3 стакана настоя 3 раза в день за 30 минут до еды). Настои ежедневно готовить свежие.

Для усмирения артрита и подагры нужно 1 ст.л. сухих измельченных цветков бархатцев залить стаканом кипятка, через 30-40 минут процедить и выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, по 1-2 л в день в течение 1,5-3 месяцев.

Тем, кто страдает от цистита, отечности, простуды, глистов, советую залить стаканом кипятка 5-7 измельченных цветков бархатцев, настоять 30 минут под крышкой, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3-4 раза в день до стабильного улучшения состояния здоровья.

Если беспокоит постоянная головная боль, надо 5-7 цветков бархатцев залить стаканом кипятка, после остывания процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 4 раза в день. Больше голова не будет болеть.

Чтобы унять зубную боль, нужно 7 цветков бархатцев залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, а затем набирать настой в рот, держать некоторое время возле больного зуба, а потом проглатывать.

Этот настой помогает при болезни Боткина, головной боли, псориазе, болезнях поджелудочной железы и витилиго. Надо 3-5 измельченных цветков бархатцев залить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить и пить по 1/4 стакана настоя 4 раза в день. При псориазе и витилиго, кроме этого, делать с ним компрессы. Готовить каждый день свежий.

С уважением — Анна Николаевна Белая,

Николаевская обл.