ХРИЗАНТЕМА — ОСЕНИ ЦАРИЦА: ЭТОТ ЦВЕТОК ПОМОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Белые, розовые, золотисто-желтые цветы царицы осени хризантемы не только радуют глаз, но и прекрасно исцеляют.

Например, бессонница не будет беспокоить, если поставить у изголовья кровати букет хризантем или тазик с горячей водой, в которой плавает несколько цветков.

При нервном раздражении достаточно несколько минут подержать цветок хризантемы на лбу, чтобы нервы успокоились. Еще при расстройстве нервной системы помогает принятие в течение 10 минут ванны, в которую помещено 1/2 стакана лепестков хризантемы и цедра одного лимона.

Тем, кто страдает от одышки, советую 2-3 раза в неделю заливать 2 стаканами кипятка лепестки нескольких цветков хризантем, настаивать под крышкой до остывания, выливать настой вместе с лепестками в ванну с теплой водой и лежать в ней 10-15 минут. Вскоре забудете о своей проблеме.

От суставной боли в коленях избавляет прикладывание на ночь к суставам компресса с медом, в котором сутки настаивались лепестки хризантем.

Давление при гипертонии нормализуется, если лепестки цветков, выдержанные несколько дней в подсолнечном масле, наложить на запястья, укутать сверху компрессной бумагой и зафиксировать бинтом. Прикладывание промасленных лепестков на болезненные места приносит улучшение также при полиартрите, артрозе, ревматизме и остеохондрозе. Массируя виски маслом, в котором настаивались лепестки хризантем, избавитесь от мигрени и головной боли.

Вымытые и слегка подсушенные лепестки хризантем можно залить цветочным медом, а через час съесть этот цветочный десерт. Его употребление помогает усмирению кашля и простуды.

Для укрепления иммунитета, усмирения заболеваний почек надо 1 ч.л. свежих лепестков растения залить стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 2 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

Полезен салат с цветочными лепестками хризантем. Их моют, смешивают с измельченными яблоками, грушами, дольками мандарина, заливают смесь небольшим количеством подслащенной воды или медом с лимонным соком, а затем едят. Приятного аппетита.

С уважением — Оксана,

г. Львов