ХОТЬ МЕДИЦИНОЙ НАРОДНОЙ И УВЛЕКАЮСЬ — ЗАГОТОВКОЙ СЫРЬЯ НЕ ЗАНИМАЮСЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Прежде чем предложить очередную подборку целебных средств, хочу предупредить, что сбором лекарственного сырья я не занимаюсь, поэтому с просьбой выслать какие-то растения или препараты прошу не обращаться.

Закладывая в глаза в сезон цветения пыльцу свежесорванного цветка календулы, устраните в начальной стадии катаракту. Для выполнения процедуры нужно развести веки и легонько провести цветком по слизистой глаза. Закрыть глаза, перетерпеть чувство жжения и слезотечение, а затем повторить процедуру. Выполнять ее каждый день весь сезон цветения календулы. Также катаракта не будет развиваться, если носить постоянно янтарные бусы так, чтобы они касались тела. Кроме этого, нужно необработанный, но промытый янтарь измельчить, залить 0,5 ч.л. янтарной крошки рюмкой воды, довести до кипения, прокипятить 20 минут на слабом огне, добавить к 3 частям по объему янтарного отвара по 1 части сока алоэ и меда, перемешать и 3 раза в день закапывать в каждый глаз по 2 капли приготовленного средства. Перед каждым закапыванием окунать пипетку на несколько секунд в горячую воду. Хранить янтарные капли в холодильнике.

Регулярное прикладывание к груди в виде компресса марлевой или льняной салфетки, пропитанной свежевыжатым соком инжира, способствует рассасыванию опухоли при мастопатии. Примочками с этим соком выводят бородавки.

Тем, кто хочет бросить курить, советую смочить в молоке, добавив в него несколько капель фруктового сока, недорогие сигареты, высушить их, а затем закурить. Курение такой сигареты вызовет тошноту, рвоту и спровоцирует отвращение к курению. Для закрепления результата через 2-3 месяца можно повторить лечение.

Трофические язвы начнут заживать, если обработать их 3% перекисью водорода и наложить на них бинт, посыпанный рафинированным сахарным песком. Менять повязки как можно чаще.

Чтобы избавиться от аллергии на цветение растений, нужно залить в термосе стаканом кипятка 1 ст.л. ряски, настоять 1 час, процедить, разделить настой на 3 равные порции и пить по одной 3 раза в день. Курс лечения — 1 месяц, настой ежедневно готовить свежий.

С уважением — И.Г.Зубенко,

Луганская обл.