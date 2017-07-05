ИСЦЕЛЯТ СПОЛНА РАСТЕНИЙ СЕМЕНА

Здравствуй, «Бабушка»!

Предлагаю рецепты лечения заболеваний семенами растений.

Для устранения бессонницы надо залить 2 стаканами кипятка 1 ст.л. семян укропа, настоять 3-5 часов, прокипятить 2 минуты на слабом огне, остудить и пить настой небольшими глотками каждые 2-3 часа в течение дня, а оставшийся — перед сном. Можно в 0,5 л подогретого вина «Кагор» засыпать 50 г семян укропа, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне и пить на ночь по 50 мл этого отвара.

Ячменный солод поможет справиться с болезнями почек и мочевыводящих путей. Ячменное зерно надо смочить, поместить в теплое место для прорастания, а затем проросший ячмень высушить и измельчить. При лечении 2-3 ст.л. сырья заливают 1 л кипятка, настаивают 15-20 минут, процеживают и пьют теплым по полстакана 3-4 раза в день.

Тем, кто страдает от постоянного слезотечения, советую залить стаканом воды 1 ст.л. семян тмина, довести до кипения, проварить 25 минут на слабом огне, процедить, добавить в горячий отвар по 1 ч.л. измельченных цветков василька, листьев подорожника и травы очанки, настоять в теплом месте под крышкой, укутав, 12 часов, вновь довести до кипения, проварить ровно 1 минуту на слабом огне, процедить, а после остывания закапывать 2-3 раза в день в каждый глаз по 2-3 капли приготовленного отвара. Вскоре слезотечение прекратится.

Если беспокоит нефрит, надо 100-150 г толченого льняного семени перемешать с небольшим количеством горячей воды, поместить полученную кашицу в ситцевые мешочки, приложить их в области почек и подержать, не давая им полностью охладиться. Выполнять процедуру 1-2 раза в день в течение 2-3 недель. Применяют семена льна и для нормализации уровня сахара в крови при сахарном диабете. В этом случае 3 ч.л. сырья заливают стаканом холодной воды, настаивают 2-3 часа, периодически помешивая, и выпивают настой, не процеживая, перед сном. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки нужно 2 ст.л. семян льна залить в термосе 0,5 л кипятка, настоять 1-2 часа и пить по 1/2 стакана 3-4 раза в день перед едой.

Чтобы изгнать глистов, надо в течение 2 недель есть как можно больше сырых, очищенных от шелухи, но обязательно с зеленой кожицей, семян тыквы.

Давление при гипертонии нормализуется, если 20 г измельченных створок фасоли прокипятить 3 часа на слабом огне в 1 л воды, процедить и пить по 1/2 стакана теплого отвара 3 раза в день.

Для устранения метеоризма, восстановления голоса при его потере надо 1 ч.л. семян аниса залить стаканом кипятка, через 20 минут процедить и пить настой теплым по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды.

Семена тмина применяют для нормализации стула при запоре. Нужно 1 ст.л. сырья залить стаканом кипятка, настоять 30 минут и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день.

Принимая 3 раза в день немолотые семена горчицы, запивая их теплой кипяченой водой, одолеете катар желудка. Начать с 1 семечка на прием, дойти до 20, ежедневно увеличивая дозу на 1 семечко, а затем, убавляя каждый день по семечку, вновь возвратиться к разовой дозе в 1 семечко.

Тело от экземы очистится, если 2 ст.л. измельченных в ступке спелых семян софоры японской (без створок!) залить 0,5 л водки, настоять 10 дней в темном месте, периодически взбалтывая, а затем 2 раза в день натирать полученной настойкой проблемные места. Для остановки внутренних кровотечений, рубцевания язвы желудка и двенадцатиперстной кишки надо 2 ст.л. истолченных в ступке семян софоры залить 0,5 л водки, настоять 10 дней в теплом месте, изредка взбалтывая, процедить и принимать по 30 капель настойки 3 раза в день перед едой.

Энтероколит излечивается семечками граната. Нужно 50 семечек залить в эмалированной посуде 200 мл воды, довести до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, процедить и принимать по 2 ст.л. отвара 2 раза в день.

Фенхель противостоит желчнокаменной болезни. Надо 1 ч.л. его семян залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день за полчаса до еды. Его же можно пить как отхаркивающее при заболеваниях легких и дыхательных путей. Вздутие животика (метеоризм) у грудного ребенка прекратится, а также у него улучшится аппетит, если 3 г измельченных семян фенхеля залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 20 минут, процедить и давать малышу по 1 ст.л. теплого настоя в день.

Пусть же мои рецепты с Божьей помощью приносят всем исцеление.

С уважением — Т.П.Середюк,

г. Винница