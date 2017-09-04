ФИТОТЕРАПИИ, УБЕЖДЕНА, НИКАКАЯ БОЛЕЗНЬ НЕ СТРАШНА

Здравствуй, «Бабушка»!

Как врач-фитотерапевт с многолетним стажем давно убедилась, что средства фитотерапии способны противостоять любому заболеванию.

Для усмирения спастического колита надо залить 200 мл кипятка 1 ст.л. измельченного корня цикория, выдержать 15 минут под крышкой на слабом огне на кипящей водяной бане, за 2 минуты до окончания кипения добавить 1 ст.л. измельченных листьев терна, снять посуду с огня, через 10 минут отвар процедить и пить его теплым по 70 мл за 20 минут до еды. Отвар каждый день готовить свежий. Все лето, чтобы выздоровление наступило быстрее, нужно еще ежедневно 3-4 раза в день принимать перед едой по 1-2 ст.л. (если вес больного менее 100 кг, то пить по 1 ст.л., а если выше — по 2 ст.л.) свежевыжатого сока подорожника, растворяя его каждый раз с 1 ст.л. меда в 100 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. Принимать настой и отвар 30 дней, делать десятидневный перерыв, а затем повторять лечебный курс.

Чтобы избавиться от варикозного расширения вен, нужно 1 ст.л. измельченных грецких орехов молочной спелости залить 100 мл нерафинированного подсолнечного масла, настоять неделю в темном месте, выдержать 3 часа на слабом огне, постоянно помешивая, на кипящей водяной бане, процедить, добавить 15 г измельченного пчелиного воска, тщательно перемешать, остудить и нанести полученную мазь на проблемные места. Укутать целлофаном и утеплить старым шерстяным платком. Через 12 часов компресс поменять. Курс лечения — 2-3 недели.

Давление при гипертонии нормализуется, исчезнет шум в ушах, если измельчить сухими и смешать по 2 пятидесятимиллилитровых рюмки корней валерианы и травы чабреца, по 3 рюмки корней цикория, травы душицы, листьев мелиссы и крапивы двудомной, залить 3 ст.л. смеси 400 мл кипятка, настоять 12 часов в теплой духовке, затем выдержать 15 минут под крышкой на слабом огне на кипящей водяной бане, настоять 10 минут, процедить и пить по 50 мл отвара 4 раза в день за 20 минут до еды.

При пиодермии (гнойном поражении кожи) нужно измельчить и смешать поровну по объему надземную часть вереска, кору белой ивы, цветки календулы, листья малины, лепестки белой розы, женские соцветия шишек хмеля, траву чистотела и сушеницы топяной, залить 15 г смеси 250 мл кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, настоять 1 час в тепле, процедить и пить по 70 мл настоя 3 раза в день через 45 минут после еды. Лечение длительное, но эффективное.

Это средство советую использовать как дополнительное к медикаментозному при лечении аневризмы аорты (выпячивание ее стенки). Надо 2 ст.л. измельченных плодов боярышника кроваво-красного залить 200 мл кипятка, выдержать 30 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять 10 минут, процедить через 2 слоя марли, жмых отжать и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за 15 минут до еды в течение 10-15 дней.

Если беспокоит нейродермит, советую измельчить и смешать по объему по 2 части кукурузных рылец, листьев грецкого ореха, плодов шиповника, травы подмаренника, душицы и цмина песчаного, по 4 части спелых плодов боярышника кроваво-красного, травы душицы, корневищ мыльнянки, корней цикория, пырея и синюхи голубой, залить 1 ст.л. смеси 200 мл кипятка, выдержать полчаса на кипящей водяной бане, настоять 10-20 минут, процедить и пить по 50 мл настоя 2 раза в день через 45 минут после еды. Одновременно обкладывать зудящие места хлопчатобумажной тканью, пропитанной приготовленным из этой же смеси, но в 6 раз крепче, настоем.

С уважением — Л.П.Лебедева,

г. Киев