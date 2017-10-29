ЭТО ПРАВДА, А НЕ ЛИПА, — УСМИРЯЕТ ХВОРИ ЛИПА

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Хочу рассказать, как с помощью липы можно усмирить недуги.

Чтобы одолеть ангину, простуду, трахеит, воспаление легких, надо 6 ст.л. липового цвета залить 1 л кипятка, через 20 минут процедить и пить на ночь по 1-2 стакана настоя. Его же использовать для полосканий рта и горла. Эффективно залить 1,5 л горячей воды 5 ст.л. соцветий липы, прокипятить 10 минут, процедить и пить на ночь по 2-3 стакана горячего отвара. Можно измельчить и смешать поровну по объему листья мяты перечной, ягоды малины, цвет липы и черной бузины, залить вечером 2 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить 5 минут, процедить и выпить отвар горячим.

Бронхит отступит, если 1 ст.л. цвета липы залить стаканом кипятка, после остывания процедить и выпить настой. Пить его, постоянно готовя свежий, 2-3 раза в день.

При мочекаменной болезни надо 2 ст.л. липового цвета залить вечером 2 стаканами горячей воды, прокипятить 10 минут, настоять до охлаждения, процедить и выпить весь настой на ночь. Кроме этого, нужно париться в бане с веником из липовых листьев. Еще надо ошпарить кипятком 4 ст.л. листьев липы, завернуть их в марлю и приложить ее к спине в области почек.

От ожирения избавит употребление 3 раза в день по 1 ч.л. перетертого в порошок липового цвета.

Лактация улучшится, если 1 ст.л. сухих листьев или почек липы залить стаканом кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить и выпить настой перед едой. Готовить и пить его 3 раза в день.

Если беспокоят подагра, суставная боль, ошпарьте кипятком листья липы и наложите их горячими на проблемное место. Прикройте пергаментом, укутайте тепло и оставьте на 1-2 часа. Выполняйте процедуру ежедневно до исчезновения боли.

Приложив ко лбу свежие листья липы, успокоите головную боль.

Для устранения мастита надо 3-4 ст.л. липового цвета залить 2 стаканами горячей воды, прокипятить 15 минут, остудить отвар до температуры тела, процедить, растворить в нем 0,5 ч.л. пищевой соды и использовать его в виде компрессов и промываний.

Тем, кто страдает от стоматита, гингивита, надо залить стаканом кипятка 1 ст.л. цветков липы, через 20-30 минут процедить и полоскать горячим настоем рот. Выполнять процедуру как можно чаще.

Ванны с липовым цветом успокоят нервы, помогут справиться с бессонницей и стрессом. Надо 100 г сырья залить 2 л холодной воды, настоять 5-10 минут, довести до кипения, проварить 5 минут, еще 10 минут настоять, процедить, вылить отвар в ванну с температурой воды 370С и полежать в ней 20 минут. Принимать такие ванны 1 раз в неделю. Перед их приемом вымыть тело с мылом. После ванны не ополаскиваться. Параллельно пить липовый чай.

С уважением — Л.С.Куценко,

г. Кривой Рог