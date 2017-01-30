ЭТИ РЕЦЕПТЫ, НАДЕЮСЬ, ПОНРАВЯТСЯ — ПОЧКИ БЕРЁЗЫ С НЕДУГАМИ СПРАВЯТСЯ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться рецептами усмирения недугов при помощи почек березы.

Для устранения воспаления желчного пузыря надо смешать сухими, предварительно измельчив, по 100 г березовых почек, цветков ромашки аптечной, травы зверобоя и бессмертника, залить вечером 1 ст.л. смеси 2 стаканами кипятка, настоять ночь, процедить, разделить настой на 2 равные порции и выпить одну утром натощак, а вторую — вечером перед сном. И так, ежедневно готовя свежий настой, до окончания приготовленной смеси.

Язва желудка зарубцуется, если наполнить березовыми почками до половины объема стеклянную бутылку, залить доверху самогоном, настоять 20 дней и принимать по 1 ст.л. настойки утром натощак.

Чтобы усмирить астму, советую измель­чить сухими и смешать 2 ст.л. листьев березы, по 1 ст.л. березовых почек, листьев крапивы двудомной, травы спорыша и чабреца, цветков календулы и ромашки аптечной, залить 2 ст.л. смеси стаканом кипятка, после остывания процедить и пить по 0,5 стакана настоя 4 раза в день в течение 10 дней. Хранить смесь в банке с крышкой.

Можно сме­шать, предварительно измельчив, по 2 ст.л. почек березы и сосны, залить смесь 200 мл водки, настоять 2 недели, процедить, добавить в настойку по 300 г майского меда и сока алоэ, перемешать и принимать по 1 ст.л. за 15-20 минут до еды.

При гриппе, ангине надо наполнить бу­тылку до половины березовыми почками, залить доверху качественной водкой, настоять 10 дней и принимать настойку по 1 ч.л. 4-5 раз в день. Вскоре будете здоровы.

Пролежни, опрелости быстро заживут, если заполнить стеклянную банку до половины объема березовыми почками, залить доверху водкой, настоять 1 месяц в темном месте, а затем регулярно протирать настойкой проблемные места.

Тем, кто страдает от болезней почек, чтобы выздороветь, надо смешать по 100 г березовых почек, семян льна и пророщенных зерен пшеницы, залить смесь в бутылке из темного стекла 200 мл водки, настоять 4 дня в прохладном месте, процедить и принимать в течение месяца перед едой по 1 ч.л. приготовленной настойки.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл.