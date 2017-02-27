ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХВОЯ ПУШИСТАЯ, ЗЕЛЁНАЯ, ДУШИСТАЯ!

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу рассказать немного о целебных свойствах хвойных деревьев.

Еловые ветки, например, помогают одолеть грипп. Их нужно поджечь и, размахивая ими в воздухе, несколько минут окуривать комнату больного. Это способствует уничтожению вируса, и больной вскоре выздоравливает.

Регулярно принимая ванну с насыщенным хвойным отваром и употребляя приготовленный, как чай, настой свежей хвои, очистите организм от шлаков, солей и радионуклидов. По мере очищения моча становится все светлее, и когда она станет прозрачной, — это значит, что организм полностью очистился.

Для укрепления иммунитета 2 ст.л. промытой, измельченной хвои сосны или ели заливают в эмалированной посуде стаканом кипятка, кипятят 5 минут на слабом огне, настаивают 15 минут, процеживают и принимают по 30 капель отвара, растворяя его в 1 ст.л. теплой кипяченой воды, 3 раза в день.

Также, чтобы укрепить иммунитет, избавиться от упадка сил и хронической усталости, можно измельчить и смешать 5 ст.л. иголок сосны, по 2 ст.л. плодов шиповника и шелухи лука, залить смесь 1 л воды, довести до кипения, проварить 10 минут на слабом огне, настоять, укутав, 7 часов, процедить и пить отвар без нормы.

Бронхит отступит, если 1 ст.л. еловой хвои залить стаканом кипятка, прокипятить 10 минут, настоять 10 минут, процедить, растворить в отваре 1 ч.л. меда и выпить его глотками в течение дня.

При авитаминозе 1 ст.л. измельченной хвои заливают 1 л кипятка, настаивают 15 минут и пьют настой, как чай, в перерывах между едой.

Любая простуда устраняется хвойной пастой. Надо иголки ели или сосны отделить от веток, пропустить через мясорубку, на каждые 100 г полученной массы добавить 1-2 ст.л. меда, тщательно перемешать, а затем регулярно делать с пастой ингаляции и компрессы на грудь. Хранить ее в пол-литровой банке на нижней полке холодильника.

Из иголок, веток и шишек сосны готовят насыщенный отвар, а потом принимают с ним ванны. Они помогают одолеть бессонницу, очищают кожу и устраняют суставную боль. Желательно принимать такие ванны 2-3 раза в неделю в течение месяца.

Еще, чтобы очистить кожу, можно 2 ст.л. еловой хвои залить 200 мл водки, настоять неделю в темном месте, процедить, развести настойку наполовину кипяченой водой и вместо умывания протирать раствором лицо. Оздоровить кожный покров поможет приготовленный самостоятельно тоник. Надо 1 ст.л. измельченной хвои залить в термосе 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа, процедить, добавить в настой 4-5 ст.л. оливкового масла и 1 каплю эфирного масла розы, тщательно перемешать, а затем втирать, массируя, приготовленное средство в тело.

Чтобы избавиться от морщин, нужно 1 ст.л. насыщенного хвойного отвара перемешать с 1 желтком сырого куриного яйца и 6 каплями касторового масла, нанести смесь ровным слоем на лицо, а через 5 минут смыть теплой водой.

Противопоказанно употребление препаратов из хвои при язве желудка, гастрите, нефрозе и нефрите. Хвойные настои, отвары и настойки, принимаемые внутрь, готовить только из хвои деревьев, выросших в чистых лесах.

С уважением — Людмила Николаевна Васильева,

Волынская обл.