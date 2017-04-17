ЧЕЛОВЕК С ПРИРОДОЙ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН, РАСТЕНИЯМ МНОГИМ ЗДОРОВЬЕМ ОБЯЗАН...

Здравствуй, «Бабушка»!

Всем известно, что существует неразрывная связь человека с природой, то есть с землей, водой, воздухом и, конечно, растениями. Многие из растений мы употребляем в пищу, даже не задумываясь о том, что они еще прекрасно исцеляют. С целебными свойствами некоторых пищевых растений и хочу ознакомить читателей газеты.

Издавна в народе готовят зеленые борщи, каши и салаты с крапивой. Но не только за вкусовые качества ценят это растение. Регулярное употребление крапивы способствует повышению уровня гемоглобина в крови, улучшению обмена веществ и нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Прекрасными лечебными свойствами обладает свежевыжатый крапивный сок. Его рекомендуется принимать по 2-3 ст.л. 3 раза в день, разбавив наполовину водой, для остановки внутренних кровотечений, нормализации работы пищеварительного тракта и устранения отложения солей. Насыщенным настоем свежих листьев крапивы моют голову при выпадении волос и появлении перхоти. Вскоре все нормализуется. Тем, кто страдает от суставного ревматизма, улучшить состояние здоровья помогает стеганье больного места стеблями крапивы.

Очень целебна и всем известная петрушка. Например, если ежедневно съедать хотя бы 1 ч.л. измельченной зелени этого растения, организм будет обеспечен полным набором витаминов и минеральных веществ, что защитит от авитаминоза, улучшит аппетит и работу пищеварительного тракта. Тем, кто страдает от отечности, советую пропустить вечером через мясорубку предварительно вымытые корень и зелень петрушки, затем 1 стакан полученной кашицы залить в стеклянной банке 2 стаканами кипящей воды, настоять ночь под крышкой, укутав полотенцем, а утром процедить, добавить в настой свежевыжатый из 1 лимона сок и пить по 1/3 стакана утром натощак и вечером перед сном. После двух дней употребления сделать на 3 дня перерыв, а затем повторить питье настоя. И такими двухдневными курсами с перерывами лечиться до полного исчезновения отеков. Если беспокоят камни в почках, нужно 1 кг свежей петрушки, измельченной с корнем, и крупный измельченный корень сельдерея перемешать, добавить 1 кг меда, 1 л воды, довести на слабом огне, постоянно помешивая, до кипения, настоять 3 дня, затем влить в отвар еще 1 л воды, снова довести до кипения, тут же процедить и принимать по 3 ст.л. приготовленного средства за полчаса до еды. Вскоре камни безболезненно выйдут вместе с мочой.

Сельдерей в народе ценят прежде всего за высокое содержание в нем магния, недостаток которого в организме приводит к раздражительности, усталости, ночным судорогам, ломкости ногтей и т.д. Еще сельдерей богат железом, которое необходимо для питания крови, а также он способствует похудению, поэтому зелень и корни этого растения нужно регулярно употреблять тем, кто страдает от ожирения. При крапивнице надо 1 ст.л. свежих измельченных корней сельдерея залить 1,5 стакана кипятка, настоять 4 часа, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3-4 раза в день до выздоровления. Ежедневно готовить свежий. Кроме этого, полстакана листьев сельдерея нужно залить в стакане доверху уксусом, добавить 1/2 ч.л. соли, а затем делать с этим настоем на проблемные места примочки.

Тыкву в народной медицине применяют при лечении различных заболеваний. При бессоннице, например, достаточно выпить на ночь 100 мл тыквенного отвара, добавив в него по вкусу мед, чтобы обеспечить себе здоровый крепкий сон. Для устранения камней в почках и желчном пузыре нужно длительное время выпивать утром натощак стакан свежевыжатого тыквенного сока. Анемия (малокровие) отступает, если 4-5 раз в день съедать по 20-150 г вареной тыквы, а при отложении солей надо 1 ст.л. измельченных тыквенных стеблей залить в эмалированной посуде стаканом кипятка, прокипятить 10-15 минут на слабом огне, настоять 40 минут в теплом месте, процедить и принимать по 2 ст.л. отвара 3 раза в день за 20 минут до еды. Каждый день готовить свежий.

Среди употребляемых в пищу овощей красная свекла по праву занимает первое место по концентрации в ней йода. Поэтому ее нужно есть регулярно тем, кто страдает от заболеваний щитовидной железы, спровоцированных недостатком в организме данного микроэлемента. Если беспокоит анемия, надо смешать поровну по объему свежевыжатые соки свеклы, моркови, черной редьки и пить по 1/3 стакана этой соковой смеси 3 раза в день за полчаса до еды. При сахарном диабете, чтобы нормализовать уровень сахара в крови, нужно регулярно употреблять свекольную ботву и пить 4 раза в день по 1/4 стакана свежевыжатого свекольного сока. Для нормализации стула при запоре надо ежедневно съедать по 100-200 г вареной свеклы, перемешав ее поровну по объему с медом. Чтобы избавиться от неврита, советую перемешать поровну по объему свежую куриную желчь и свежевыжатый из красной свеклы сок, а затем по 1-2 капли этой теплой смеси закапывать в каждое ухо вечером перед сном. Головная боль быстро проходит, если перемешать измельченную на терке свеклу с кислым свекольным квасом и приложить смесь ко лбу и вискам. Можно прикладывать ко лбу свежие свекольные листья.

Славится своими целебными свойствами капуста. При камнях в почках корень капусты сжигают до пепла и принимают его по 1 ч.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Вскоре камни перестают беспокоить. Боль при ревматизме, подагре, артрите устраняется прикладыванием к болезненным местам свежих капустных листьев. Менять их по мере увядания. Для быстрого заживления ожога нужно тут же приложить к обожженному месту капусту, истолченную с яичным белком. Сердечная мышца укрепится и боль в сердце перестанет беспокоить, если каждое утро в течение недели выпивать натощак 150 мл насыщенного капустного отвара. Тем, кто страдает от желтухи, болезней селезенки и поджелудочной железы, для улучшения состояния здоровья нужно смешать поровну по объему свежевыжатый капустный сок, натуральное виноградное вино и пить по 50 мл этой смеси 3 раза в день перед едой.

Одно из самых богатых по химическому составу растений — лесная земляника. Постоянно употребляя в сезон ягоды этого растения, можно значительно улучшить обмен веществ, избавиться от лишнего холестерина, остановить развитие атеросклероза, рахита, малокровия, болезней желудочно-кишечного тракта, сердца, печени и почек, зарубцевать язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Чтобы нормализовать давление при гипертонии, надо 3 ст.л. высушенных земляничных ягод залить стаканом кипятка, через 2 часа процедить и пить по 1/4 стакана настоя 3 раза в день. Камни в мочевом пузыре растворятся и безболезненно выйдут, если регулярно принимать в насыщенном отваре земляничных листьев сидячие ванны. Чтобы очистить кожу от экземы, надо постоянно накладывать на проблемные места раздавленные ягоды земляники и обрабатывать их свежевыжатым из ягод соком. Земляничный чай очищает кровь и успокаивает нервы. Нужно 2 ч.л. с верхом сухих листьев земляники залить стаканом кипятка, через 15 минут процедить и выпить. Пить такой чай, постоянно готовя свежий, 3 раза в день.

Укроп мы знаем как приправу, а ведь он и прекрасный лекарь. При камнях в почках и желчном пузыре нужно 2 ст.л. стеблей растения, измельченных вместе с листьями и цветками, залить 2 стаканами кипящей воды, настоять 15-30 минут, процедить и выпить настой равными порциями за 3-4 раза в течение дня. Пить теплым. Употреблять его, ежедневно готовя свежий, в течение 3 недель. Для нормализации давления при гипертонии надо 1 ст.л. высушенной травы укропа залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить и пить по полстакана 3 раза в день за 30 минут до еды. При недержании мочи нужно 1 ст.л. укропных семян залить в термосе стаканом кипятка, настоять 1 час и тут же выпить весь настой, не процеживая. Пить его, постоянно готовя свежий, до выздоровления. Чтобы одолеть хронический колит и метеоризм, надо 3 раза в день за 20 минут до еды принимать по 1 ч.л. аптечной укропной воды. Работа желудочно-кишечного тракта нормализуется, если высушенную траву укропа перетереть в порошок и принимать его по 1 ч.л. 3 раза в день перед едой.

Лучшему усвоению пищи, повышению аппетита, усмирению сердечной недостаточности, эндемического зоба и подагры способствует регулярное употребление как свежих, так и консервированных огурцов. От воспаления верхних дыхательных путей избавит свежевыжатый огуречный сок. Его нужно развести по вкусу с медом и принимать по 2-3 ст.л. 3 раза в день. При почечной колике надо 10 г сухих семян огурца залить 0,5 стакана кипятка, прокипятить 15 минут на слабом огне, процедить, отжать, довести отвар кипяченой водой до первоначального объема жидкости и выпить теплым. Чтобы остановить развитие хронического гепатита, советую 20 г сухих измельченных огуречных плетей и зрелых плодов огурцов, взятых поровну по объему, залить стаканом воды, довести до кипения, проварить 20 минут на слабом огне, процедить, отжать, довести отвар кипяченой водой до стакана и пить по полстакана 3 раза в день перед едой.

Не только еда, но и лекарство — картофель. При невралгии нужно смешать, предварительно измельчив, одну свежую среднего размера картофелину, одну луковицу и соленый огурец, залить смесь 1 л 6% уксуса, настоять 2 часа, процедить и сделать с настойкой на лоб и затылок на 1 час компресс. Выполнять процедуру несколько раз в день до улучшения состояния здоровья. Для быстрого заживления ожогов и трофических язв надо вымытый сырой картофель разрезать вдоль и прикрепить половинки срезом к проблемному месту. Менять их по мере нагревания. Таким же образом устраняется сильная головная боль. В этом случае половинки свежего картофеля прикладывают ко лбу. Чтобы избавиться от трещин на пятках, надо картофельные очистки хорошо промыть, сварить с ними насыщенный отвар, немного его остудить и в течение 25-30 минут парить в горячем отваре ноги. После этого ополоснуть их теплой водой, вытереть насухо и густо смазать пятки каким-нибудь жирным кремом или несоленым свиным или гусиным жиром.

Дай Бог всем скорейшего выздоровления.

С уважением — Анатолий Иосифович Хирилов,

Донецкая обл.