БОЛЕЗНИ СЕЛЕЗЁНКИ, МАЛОКРОВИЕ, КАТАР: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПО НИМ НАНОСИМ УДАР

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!
Хочу помочь тем, кто страдает от болезней селезенки, малокровия и катара.
Так вот, если селезенка начинает барахлить, советую измельчить сухими и смешать 30 г стеблей укропа, по 20 г крапивы двудомной и цветков просвирника лесного, по 10 г корневищ девясила и травы пустырника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить 1 минуту, настоять 1 час, процедить и пить по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой.
Чтобы одолеть анемию (малокровие) и устранить истощение организма, нужно перемешать в эмалированной посуде на слабом огне, постоянно помешивая, до образования однородной массы по 200 г порошка какао, топленого свиного жира, меда и сливочного масла, после остывания сложить смесь в стеклянную банку, а затем принимать по 1 ч.л., растворяя в стакане горячего молока, 3-4 раза в день. Хранить в прохладном месте.
Катар верхних дыхательных путей отступит, если зубчик чеснока измельчить, прокипятить минуту в стакане молока и выпить все глотками в течение 30 минут.
С уважением — Л.С.Куценко,
г. Кривой Рог