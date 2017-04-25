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БОЛЕЗНИ СЕЛЕЗЁНКИ, МАЛОКРОВИЕ, КАТАР: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПО НИМ НАНОСИМ УДАР

25 Apr 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Хочу помочь тем, кто страдает от болезней се­лезенки, малокровия и ка­тара.

Так вот, если селезенка начинает барахлить, советую измельчить сухими и смешать 30 г стеблей укропа, по 20 г крапивы двудомной и цветков просвирника лесного, по 10 г корневищ девясила и травы пустырника, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить 1 ми­нуту, настоять 1 час, проце­дить и пить по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой.

Чтобы одолеть анемию (малокровие) и устранить истощение организма,  нужно перемешать в эмалированной посуде на слабом огне, постоянно помешивая, до образования однородной массы по 200 г порошка какао, топленого свиного жира, меда и сливочного масла, после остывания сложить смесь в стеклянную банку, а затем принимать по 1 ч.л., растворяя в стакане горячего молока, 3-4 раза в день. Хранить в прохладном месте.

Катар верхних дыхательных путей отступит, если зубчик чеснока измельчить, прокипятить минуту в стакане молока и выпить все глотками в течение 30 минут.

С уважением — Л.С.Куценко,
г. Кривой Рог
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