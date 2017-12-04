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БОЛЕЗНЬ ВЕРЛЬГОФА СЫН ПОБЕДИЛ: ВОТ КАКИМ ОБРАЗОМ НЕДУГ ЛЕЧИЛ

04 Dec 2017  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Сейчас моему сыну 38 лет, а когда ему было 7, он страдал от болезни Верльгофа. А победил он ее травяным настоем.

Надо измельчить и смешать по 1 ст.л. цвета белой акации, травы хвоща полевого, листьев земляники и крапивы двудомной, по 1 ч.л. травы адониса весеннего и спорыша, залить смесь вечером в термосе 1 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и принимать по 1 ст.л. 3 раза в день за полчаса до еды. Кроме этого, сын регулярно принимал, согласно инструкции, аскорбиновую и эпсилон-аминокапроновую кислоты. Постоянно сдавал анализ крови. Так и вылечился. Больше болезнь Верльгофа его ни разу не побеспокоила.

С уважением — Л.В.Сагайдак,
г. Харьков
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