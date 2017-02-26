НАСТОЙ ТРАВ УПОТРЕБЛЯЙТЕ И ОТ КЛИМАКСА НЕ СТРАДАЙТЕ

Здравствуй, «Бабушка»!

В который раз спешу предложить эффективные методы исцеления.

Перенести легче климакс поможет травяной настой. Надо измельчить сухими и смешать 10 г цветков боярышника, 15 г травы сушеницы лесной, 25 г листьев ежевики, по 20 г травы ясменника и пустырника, залить смесь 1 л кипятка, настоять до охлаждения, процедить и пить настой по стакану 3 раза в день. Курс лечения — 10 дней.

При паховой грыже советую залить 0,5 л водки горсть травы лютика едкого, настоять 10 дней и принимать перед едой по 1 ст.л. настойки. Вскоре грыжи не станет.

Это средство поможет остановить в начальной стадии онкозаболевание. Нужно измельчить и смешать поровну по объему молодые ядра грецких орехов, курагу, инжир и изюм, которые предварительно замочить на 1 час в воде, добавить в смесь 1-2 лимона, пропущенных вместе с кожурой через мясорубку, поместить все в банку и залить жидким медом. Употреблять по 4-5 ст.л. 3 раза в день, поливая каждый раз кефиром.

Чтобы избавиться от зубной боли, надо смочить пихтовым маслом ватный тампон и приложить его на 10-20 минут к больному зубу. Повторить процедуру через 1,5-2 часа. При пародонтозе тампон с маслом накладывается на десну. После 15-20 аппликаций воспаление исчезает.

С уважением — Ю.С.Батурина,

г. Днепр