ЧАЙ, МИКСТУРУ НУЖНО ПИТЬ, ЧТОБ О КЛИМАКСЕ ЗАБЫТЬ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Эти рекомендации народной медицины адресую женщинам.

Чтобы не страдать при климаксе от приливов, советую развести в 200 мл 20% раствора глюкозы 4 г аскорбиновой кислоты, 3 г натрия бромида, 10 мл аптечной настойки валерианы и принимать по 1 ст.л. этой микстуры 3 раза в день. Выпить таким образом, не пропуская ни одного дня, 6 порций. Эта микстура поможет нормализовать деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем, восстановит сон, устранит потливость и раздражительность. Если приливы чаще мучают ночью, попробуйте, кроме употребления микстуры, ставить каждый день за полчаса до сна на икроножные мышцы горчичники, а через день еще и на плечи, затылок и грудь. Кроме описанного выше лечения, нужно ежедневно заливать 2 стаканами кипятка 1 ст.л. с горкой сухой измельченной травы шалфея, кипятить 3 минуты, процеживать и пить по 2/3 стакана этого чая 3 раза в день во время еды. Курс лечения — 15 дней. Сделать двухнедельный перерыв, а затем повторить.

Для рассасывания фибромиомы надо 1 ст.л. сухой измельченной огуречной ботвы залить в эмалированной посуде 600 мл воды, довести до кипения, прокипятить 5 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить и выпить отвар в течение дня. Пить его, начиная с 7.00, по 1 ст.л. каждый час. И так 3 дня подряд, сделать месячный перерыв, а затем повторить лечение. Такими трехдневными курсами с месячными перерывами лечиться не менее 10 месяцев. Каждые 3 месяца делать УЗИ.

Маточное кровотечение остановит ботва моркови. Нужно 2 горсти свежей или сушеной ботвы залить 1 л кипятка, настоять 40 минут и пить настой без меры.

Исцеляйтесь с Божьей помощью и больше не болейте.

С уважением — Л.Е.Яненко,

Винницкая обл.