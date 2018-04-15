ХОЛЕЦИСТИТУ ШАНСОВ НЕ ДАДИМ — РАСТИТЕЛЬНЫМИ СБОРАМИ ЕГО УСМИРИМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Так как многие люди страдают от холецистита, хочу уделить этому недугу немного внимания.

Различают острый и хронический холецистит. Острый проявляется приступом боли в области правого подреберья, тошнотой, рвотой, общей слабостью и повышением температуры тела. О хроническом холецистите свидетельствуют умеренная периодическая боль в правом подреберье, тошнота, реже рвота, и отрыжка горечью. Остановить развитие недуга помогут растительные сборы.

Сбор №1. Измельчить и смешать по 1 тридцатимиллилитровой рюмке семян укропа, по 2 рюмки почек березы и плодов можжевельника, по 3 рюмки семян льна, листьев земляники и мяты перечной, 4 рюмки травы чистотела и по 5 рюмок травы зверобоя и чабреца.

Сбор №2. Смешать, предварительно измельчив, по 1 тридцатимиллилитровой рюмке травы полыни горькой и цветков ромашки аптечной, по 2 рюмки корней аира и травы мяты перечной, 3 рюмки цветков цикория, 4 рюмки травы дрока красильного, по 5 рюмок цветков календулы и семян льна и 7 рюмок цветков бессмертника песчаного.

Каждый сбор рассчитан на 1 курс лечения. По окончании первого, приступить к употреблению второго. Лечиться таким образом, постоянно чередуя сборы, 2-12 месяцев и более.

Для приготовления лечебного средства 2-3 ст.л. любой смеси заливают в термосе 500 мл кипящей воды, настаивают 10 часов и процеживают. Готовый настой делят на 3-4 равные порции и пьют теплым по одной порции 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды.

Кроме описанных выше сборов, дополнительно каждые 2-3 месяца по 2-3 недели употреблять настои, приготовленные из сборов-горечей.

Сбор-горечь №1. Измельчить и смешать по 0,5 тридцатимиллилитровой рюмки листьев ивы белой, по 1 рюмке травы одуванчика и полыни обыкновенной и 1,5 рюмки травы тысячелистника.

Сбор-горечь №2. Смешать, предварительно измельчив, по 1 тридцатимиллилитровой рюмке семян укропа, по 2 рюмки листьев вербены и корневищ девясила, по 4 рюмки цветков цикория и травы полыни горькой и по 5 рюмок травы буквицы, листьев вахты трехлистной и цветочных корзинок татарника колючего.

Чтобы приготовить настой, нужно 1 ст.л. любой смеси залить 300 мл кипятка, через час процедить и пить по 100 мл 2 раза в день за 10-15 минут до приема основного травяного настоя.

При хроническом рецидивирующем холецистите нужно измельчить и смешать по 2 тридцатимиллилитровых рюмки плодов барбариса и кукурузных рылец, по 3 рюмки почек березы, цветков календулы и крестовника обыкновенного, 4 рюмки травы вербены, залить 3 ст.л. смеси 1 л кипятка, прокипятить ровно 1 минуту, настоять 1 час, процедить и пить настой теплым по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды и 3 раза — через 45 минут после употребления пищи. После улучшения состояния здоровья употреблять до окончания приготовленного сбора только 3 раза в день перед едой.

Для заживления эрозии шейки матки нужно смешать, предварительно измельчив,

1 пя­тидесятимиллилитровую рюмку коры дуба, 2 рюмки травы зверобоя, по 3 рюмки плодов софоры японской, листьев березы и черники, залить 3 ст.л. смеси 800 мл кипятка, прокипятить 30 секунд, настоять 1 час, процедить и поспринцеваться настоем. И так каждый день до выздоровления.

Чтобы избавиться от воспаления вен, надо залить 5 л кипятка 100 г травы сушеницы болотной, настоять 8-10 часов и вечером перед сном принимать 20-30 минут в теплом настое ножные ванны.

Блефарит (воспаление век) перестанет беспокоить, если залить 200 мл кипятка 1 ст.л. цветков ромашки аптечной, через 30 минут процедить через несколько слоев марли и промывать настоем утром и вечером глаза.

С уважением — Людмила Павловна Лебедева,