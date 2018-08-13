КАТАРАКТЫ РАЗВИТИЕ ПРЕДУПРЕДИМ, АЛЛЕРГИИ ШАНСОВ НИКАКИХ НЕ ДАДИМ...

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить средства лечения некоторых заболеваний.

Так вот, развитие катаракты в начальной стадии остановит календула. В сезон цветения нужно сорвать цветок растения, развести рукой веки и осторожно провести цветком по слизистой глаза. Чувство жжения и слезотечение следует перетерпеть, а затем повторить процедуру. Так делать каждый день, пока календула цветет. Можно носить янтарные бусы так, чтобы они касались кожи, и параллельно закапывать в глаза капли, приготовленные на основе не обработанного, но промытого янтаря. Надо 0,5 ч.л. янтарной мелочи прокипятить 20 минут в рюмке воды, затем к 3 частям по объему янтарного отвара добавить по 1 части меда и свежевыжатого сока алоэ, тщательно перемешать и 3 раза в день закапывать в каждый глаз пипеткой, предварительно окунув ее в горячую воду, по 2 капли приготовленного средства. Хранить его в холодильнике.

Бородавки исчезнут, опухоль при мастопатии рассосется, если регулярно прикладывать к проблемным местам льняную ткань, пропитанную свежевыжатым из плодов инжира соком.

Если смочить в молоке, добавив в него несколько капель фруктового сока, несколько дешевых сигарет, высушить их, а потом выкурить, возникнет отвращение к табачному дыму, и курильщик бросит курить. При необходимости через 2-3 месяца можно повторить лечение.

Чтобы трофические язвы быстро зажили, их надо обработать 3% перекисью водорода и наложить на них в виде компресса бинт с рафинированным сахарным песком. Выполнять процедуру как можно чаще.

Это средство избавляет от цистита и хорошо снижает уровень сахара в крови при диабете. Нужно 1 ч.л. измельченной коры осины залить 200 мл воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, после остывания процедить и принимать по 2-3 ст.л. отвара 3 раза в день в промежутках между едой. Ежедневно готовить свежий.

Аллергии на цветение растений можно избежать, если залить в термосе стаканом кипятка 1 ст.л. ряски малой, настоять 1 час, процедить и пить настой равными порциями 3 раза в день. Начинать лечение лучше ранней весной. Настой каждый день готовить свежий.

С уважением — Ирина Григорьевна Зубенко,

Луганская обл.