ОСТАНОВИМ КАРИЕС, ПРЕДУПРЕДИМ — КОСТОЕДЕ ВЛАСТВОВАТЬ НЕ ДАДИМ

Здравствуй, «Бабушка»!

«Хочу знать все о костоеде» — это строка из письма Игоря Кислицкого из Днепра, который просит рассказать о кариесе. В этой статье попытаюсь подробно раскрыть данную проблему.

По данным статистики, кариес является лидером среди всех болезней. Даже те, кто тщательно следит за состоянием зубов и гигиеной ротовой полости, не застрахованы от него. А все потому, что каждый зуб напрямую связан с каким-нибудь органом или частью нашего тела. Например, 1-й и 2-й нижние и верхние резцы отвечают за почки, мочевой пузырь, уши и суставы ног, клыки — за печень, желчный пузырь, глаза и суставы ног, 4-й и 5-й малые коренные зубы — за полость рта, поджелудочную железу, желудок, селезенку и глотку, 6-й и 7-й большие коренные зубы — за толстую кишку, легкие, нос и суставы ног, 8-й большой коренной зуб — за язык, сердце, суставы ног и тонкую кишку. Поэтому, чтобы предупредить развитие кариеса, нужно при неполадках с зубами обращаться не только к дантисту, но и к другим специалистам. Зачастую о начале развития недуга свидетельствует постоянная головная боль. Зубы при этом не болят.

Кариес может развиться даже у маленьких детей при прорезывании у них первых зубов. Причина его появления — прикармливание малыша перед сном и ночью сладкими смесями или сиропом из бутылочек. Хорошо чистит и укрепляет зубы малыша регулярное жевание им мелко порезанных овощей и фруктов. Стафилококк — еще одна причина развития детского кариеса. Поэтому нужно не допускать попадания в рот малыша грязных предметов. Игрушки всегда следует тщательно мыть и постоянно протирать ребенку зубки чистой фланелевой тканью с зубной пастой. Еще враг молочных зубов — сладкая пища.

Первейшая задача родителей — как можно раньше научить ребенка чистить зубы, а с трех лет обязательно водить его к стоматологу. Чтобы не было проблем с дёснами, приучите ребенка грызть сухарики, периодически давайте ему орехи, изюм и урюк.

С возрастом у многих людей начинает прорезываться зуб мудрости. Зачастую этот процесс сопровождается сильной болью в месте прорезывания, повышением температуры тела и ростом зуба в сторону зубного ряда. Такой неправильный рост приводит к развитию кариеса самого зуба и прилегающих к нему зубов. Зуб мудрости ни в коем случае нельзя греть, а при его проблемном росте нужно срочно его удалить. Делать это, даже если он растет правильно, но из-за нехватки места накрыт десной, потому что такое расположение зуба мудрости приводит к размножению бактерий и образованию гнойных скоплений.

Иногда унять зубную боль при кариесе помогает прогревание больного зуба грелкой, но второй раз после прикладывания тепла боль только усиливается. Это происходит потому, что вначале тепло останавливает болезненный процесс, но если в этом месте уже есть инфекция, то в дальнейшем теплый компресс вытягивает ее, и боль обостряется.

Начинается кариес с растворения минеральной основы эмали. Это происходит под воздействием пировиноградной и молочной кислот, появляющихся во рту в результате жизнедеятельности микроорганизмов. Сами по себе эти кислоты не могут быстро разрушить зуб, но если не чистить зубы регулярно, вскоре на них появляется налет, образующийся из белков слюны, на него приклеиваются небольшие плотные бляшки в виде клейких полисахаридов, через них свободно проникают в зуб глубокие слои сахарозы, фруктозы, глюкозы и начинает развиваться кариес.

Защитить зубы от появления налета поможет чистка их 2-3 раза в день поочередно жесткой и мягкой щетками. Также для гигиены межзубных промежутков нужно после каждого приема пищи прочищать их зубной нитью. Ни в коем случае нельзя заменять ее острыми и колющими металлическими предметами. Эффективно в промежутке между чисткой зубов полоскать рот теплыми настоями трав.

1. Измельчить и смешать по 1 ч.л. травы сельдерея и календулы, залить смесь в термосе 300 мл кипятка, настоять 2 часа и процедить.

2. Смешать, предварительно измельчив, 1 ч.л. листьев эвкалипта и 1 ст.л. листьев барвинка, залить смесь стаканом кипятка, настоять 1 час и процедить.

3. Измельчить и смешать поровну по объему траву просвирника и душицы, залить 1 ст.л. смеси 250 мл кипятка, настоять 2 часа и процедить.

Держать настой во рту не более одной ми­нуты.

Некоторые, чтобы отбелить зубы, пользуются содой. Это неправильно, так как таким образом вы уберете не только налет, но и зубную эмаль.

Здоровые зубы должны быть беловатыми с небольшой желтизной или с чуть голубоватым оттенком, а вот белизна на них в виде пятен — это верный признак начала кариеса или чрезмерного употребления различных отбеливающих средств. Зеленоватый цвет зубов говорит о поражении эмали грибками, а розоватый — о возможном разрастании соединительной ткани в пульпе. Выраженная желтизна зубов чаще бывает у курильщиков и тех, кто слишком увлекается чаем или кофе.

Я для снятия зубного камня измельчаю и смешиваю по 1,5 ч.л. коры пяти-, семилетней березы и корней лапчатки прямостоячей (калгана), заливаю смесь 200 мл кипятка, выдерживаю 10 минут на кипящей водяной бане, процеживаю, настаиваю 40 минут и 5-7 раз в день полощу настоем рот.

Еще всем нужно знать, что внутри зубных щеток с натуральной щетиной есть канальцы, которые со временем накапливают в себе патогенные микроорганизмы, провоцирующие развитие кариеса. У синтетических щеток таких канальцев нет, поэтому лучше пользоваться ими. Щетки после каждого применения следует тщательно мыть, а также раз в 1-2 месяца их менять.

Зубные пасты лучше приобретать в аптеке. Подбирать их нужно с учетом места проживания, учитывая как дефицит, так и повышенную концентрацию в окружающей среде минеральных веществ. Детям покупать только те пасты, которые предназначены им по возрасту. Значительно повышает эффективность содержание в них трав и пчелопродуктов. Минерализации зубной эмали способствуют гелевые пасты, но их нужно чередовать с мелкоабразивными, так как от применения только гелевых паст зубы утрачивают природный цвет. При чистке зубов обязательно массируйте дёсны щеткой. Это способствует их укреплению.

Второй этап развития кариеса характеризуется воспалением дёсен, появлением на зубах камней, развитием недугов ротовой полости, сопровождающихся зубной болью. В это время эмаль приобретает желтую, коричневую или черную окраску, под воздействием холода, сладкого, горячего кариозная полость начинает болеть, и, если не обратиться к врачу, процесс от серозно-гнойного переходит к гнойно-некротическому, сопровождающемуся гибелью нервных окончаний пульпы и ее самой. Боль при этом переходит на глаза, уши, виски, вокруг пораженного зуба увеличивается припухлость дёсен, обострение процесса приводит к остеомиелиту или флегмоне, а тут уже без хирургического вмешательства не обойтись. Еще микробы, разрушающие зубы на втором этапе кариеса, попадают в сосуды, а это грозит инсультом и пороком сердца.

Благотворно влияет на состояние дёсен и зубов постоянное употребление вареной кукурузы. Уничтожить бактерии, пагубно действующие на дёсны и зубы, помогает выпивание сока одного лимона. Полезно ежедневно за завтраком съедать с лимонной мякотью 100-150 г нежирного творога. Можно измельчить и смешать по 1 ч.л. корней первоцвета и цикория, залить смесь 250 мл воды, довести до кипения, проварить 5-8 минут, настоять 1 час, процедить и не менее 7-8 раз в день полоскать отваром рот. Кариес не будет развиваться, если смешать по 1 ст.л. ягод брусники и черники, залить смесь стаканом кипятка, прокипятить 10-12 минут под крышкой на слабом огне, процедить, жмых отжать и 5-7 раз в день полоскать отваром рот. Укрепляет дёсны и зубы выпивание крепкого чая, главное — не злоупотреблять им. Чай пить без сахара, меда, молока и других добавок.

Отечность, припухлость и покраснение дёсен — это первые признаки гингивита (воспаления слизистой оболочки дёсен). Провоцируют его возникновение криво растущий зуб, некачественное пломбирование зуба, дефицит в питании и воде биологически активных элементов, генетическая предрасположенность к заболеванию зубов, стресс, ревматоидный артрит и нарушение функций щитовидной железы.

Предупреждает воспаление дёсен частое жевание чеснока, увеличение в рационе зелени, овощей, смородины, апельсинов и лимонов. Полезно залить 250 мл воды 10 г коры калины и 15 г коры дуба, довести до кипения, проварить 30 минут на слабом огне, процедить и 3-4 раза в день полоскать отваром рот. Можно для устранения гингивита залить 150 мл воды 1 ст.л. сухих листьев липы, довести до кипения, проварить 4 минуты, после остывания процедить и 3 раза в день после еды полоскать отваром рот. Сразу после полоскания втирать в дёсны смесь липового меда (5 частей по объему) и соли «Экстра» (1 часть). Обязательно ежедневно съедать 2 морковки.

Кровоточивость дёсен прекратится, если измельчить и смешать поровну по объему корни аира, траву чабреца и шалфея, залить 1 ст.л. смеси 250 мл кипятка, прокипятить 8 минут, настоять 1 час, процедить и 2-3 раза в день делать с настоем на дёсны аппликации, а также полоскать им ротовую полость. Курс лечения — 3 дня. После этого смешать по объему, предварительно измельчив, 2 части листьев эвкалипта и 1 часть травы арники, залить 2 ст.л. смеси в термосе 400 мл кипящей воды, настоять 2 часа, процедить и 3 дня полоскать рот этим настоем, а также делать с ним аппликации.

От зубной боли, спровоцированной кариесом, избавит прикладывание на больной зуб кусочка свежего несоленого молодого сала. Я, когда начинает болеть зуб, 5 раз в день полощу рот настойкой аира (пол-литровую банку наполовину наполнить измельченными корнями растения, добавить 15 г тертого желтоватого прополиса, залить доверху водкой и настоять не менее 8 дней под крышкой в темном прохладном месте, 2-3 раза в день взбалтывая).Вскоре боль уходит. Унять зубную боль при костоеде поможет и такое средство. Нужно измельчить и смешать поровну по объему луковицу лилии кудреватой, травы фиалки трехцветной, листья репы и зеленый чай, залить 1,5 ст.л. смеси стаканом кипятка, прокипятить 8 минут, настоять 1,5 часа, процедить и 6-7 раз в день полоскать отваром рот. Зуб перестанет болеть, если смешать поровну по объему, предварительно измельчив, листья календулы и полыни горькой, залить 2 ст.л. смеси 450 мл водки, настоять 5 дней, процедить и 6-7 раз в день по 1 ст.л. настойки растворять в 200 мл теплой воды и полоскать раствором рот. Можно, чтобы унять зубную боль, залить 300 мл воды 7-8 хвостиков арбуза, довести до кипения, проварить 3-5 минут, процедить и пополоскать теплым отваром рот. Эффективно убирает боль прикладывание на больной зуб тампона, смоченного в гвоздичном масле. Отлично при зубной боли измельчить сухую траву кошачьей лапки, сделать из нее сигарету и выкурить ее.

Провоцирует при кариесе не только зубную боль, но и ангину, увлечение холодными напитками. В этом случае нужно полоскать рот и горло слабым раствором марганца или свежим яблочным соком. После этого прикладывать на больной зуб каланхоэ (листик растения промыть, разжевать и удерживать языком возле больного зуба).

Часто пораженный кариесом зуб приходится удалять. Этого нельзя делать при ангине, герпесе, пневмонии, при остром респираторном заболевании, в первые 1,5-2 месяца после инфаркта миокарда, в период гипертонического криза, во время менструального цикла, на первом, втором, восьмом и девятом месяце беременности. Когда стоматолог рекомендует удаление зуба, обязательно сообщите ему, как переносите «Новокаин», антибиотики, йод, другие медпрепараты, а также проинформируйте, от каких недугов страдаете.

Удалять зуб лучше в первой половине дня, за 2,5-3 часа до его удаления нужно поесть. После удаления зуба нельзя 2 суток заниматься спортом и выполнять тяжелую физическую работу. Надо 2-3 дня спать на той стороне, где был больной зуб, и посещать в эти дни баню, сауну или бассейн. Если ранка кровоточит, обмакните в раствор марганцовки кусочек бинта и приложите его к ранке. Кровотечение прекратится.

Для остановки развития кариеса нужно регулярно есть печень, рыбу, яйца, цитрусовые, зелень, вишню, яблоки, грибы, орехи, виноград и пить зеленый чай.

В любом возрасте приводит к кариесу недостаток или избыток в организме фтора. Так что зубными пастами, содержащими этот микроэлемент, следует пользоваться только после консультации со стоматологом. При дефиците фтора нужно есть рис, говядину, молоко, яйца, яблоки и лук.

Еще одна причина костоеды — нехватка в организме фосфора. Часто это наблюдается у алкоголиков, наркоманов, профессиональных спортсменов и тех, кто страдает от заболеваний печени. Фосфора много в рыбе, мясе, яичных желтках, хлебе, гречке, фасоли, горохе и креветках.

Кровоточивость дёсен — одно из главных проявлений недостатка в зубах кальция. Восполнить его дефицит поможет регулярное употребление молочных продуктов, рыбы, овощей и орехов.

Так что избегайте кариеса и будьте здоровы.

С уважением — Борис Антонович Лебеденко