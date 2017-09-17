ЯРКОЕ СОЛНЦЕ, ГОСПОДСТВУЕТ ЖАРА — СЕРДЕЧНУЮ МЫШЦУ УКРЕПЛЯТЬ ПОРА

Здравствуй, «Бабушка»!

Жара, яркое солнце очень негативно влияют на нашу сердечно-сосудистую систему. Особенно тяжело тем, кто страдает от хронической сердечной недостаточности. Этим людям я и хочу помочь своими советами.

Так как во время потовыделения организм теряет влагу и минеральные соли, которые так необходимы для нормальной работы сердца, их недостаток можно восполнить регулярным употреблением минеральной воды без газа.

Поддержит сердечную мышцу и остановит прогрессирование сердечной недостаточности аптечный препарат «Адонис-бром». Принимать его следует по 1 таблетке 1-2 раза в день. Обязательно во время приема этого препарата контролировать артериальное давление.

Для нормализации пульса и увеличения мощности сердечной мышцы нужен калий. Его недостаток в организме восполнит регулярное употребление изюма, кураги, грецких орехов и печеного вместе с кожурой картофеля.

Охлаждать разогретый под солнцем организм надо не кондиционером, а вентилятором. Можно смочить в холодной воде полотенце, отжать его и набросить на плечи.

Полезно каждый день съедать половину плода грейпфрута.

Оздоравливает сердце массаж определенных точек. Проводить его в 11.00. Сначала нужно прикусить до боли в начале ногтевого ложа оба мизинца и подержать так несколько секунд. После этого сжать одной рукой запястье в области браслета другой руки и покрутить ею. Поменять руки и повторить упражнение. Закончить постукиванием кончиками пальцев до ощущения легкой боли в центре грудины.

Вечером перед сном смешать по 100 мл натурального красного вина и минеральной воды без газа, растворить в смеси 1 ч.л. натурального меда, 1 ст.л. яблочного уксуса и выпить этот кардиотонический напиток.

И, конечно, чтобы сердечко не шалило, стараться постоянно находиться в хорошем настроении. Надеюсь, что многим поднять его поможет этот анекдот:

Доктор пациенту: «Извините, что заставил вас так долго ждать».

Пациент: «Ничего, ничего, доктор. Вот только жаль, что вы не застали мою болезнь. Пока вас ждал, я читал анекдоты, ржал, как конь, а болезнь, наверное, обиделась и ушла».

С уважением — врач-невропатолог Владимир Васильевич Болсун,

г. Киев