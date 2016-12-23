ТЕМЕ СЕРДЕЧНОЙ СТАТЬЮ ПОСВЯЩАЮ, ТАК КАК ОБ ЭТОМ НЕМНОЖЕЧКО ЗНАЮ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

Так как знаю о сердечных проблемах не понаслышке, хочу посвятить этой теме статью.

Настоящим испытанием для сердечников становится холодное время года. Как правило, они начинают меньше двигаться, боясь выходить из дома, а от этого их самочувствие только ухудшается. А ведь сердце, чтобы оно не болело, нужно тренировать. Только делать это надо постепенно, не слишком нагружая сердечную мышцу. Этому способствует соблюдение простых правил:

1. Думайте обо всем с оптимизмом, постоянно мысленно приговаривая: «Мое сердце бьется в ритме любви, радости и легкости».

2. Перестаньте волноваться по пустякам, никогда не злитесь, не обижайтесь и не повышайте голос. Воспринимайте любую ситуацию спокойно, с улыбкой.

3. Принимайте людей такими, какие они есть, не стремитесь переделать их под себя. Помните, что вы сами далеки от совершенства.

4. Каждое утро делайте зарядку и соблюдайте определенный режим питания, то есть ешьте 4-5 раз в день, следя за тем, чтобы разовый объем употребляемой пищи не был больше стакана.

5. Не переутомляйтесь, умело чередуя работу и отдых.

6. Ежедневно массируйте пальцы рук, начиная с мизинца. Прижмите ноготь этого пальца ногтем мизинца другой руки и не менее 10 раз с силой нажимайте и отпускайте. Затем пощипайте мизинец со всех сторон, разотрите его, прокрутите по часовой стрелке, потяните, подергайте и встряхните. И так с каждым пальцем обеих рук.

7. Не забывайте о прогулках в любую погоду, почаще проветривайте дом, квартиру, а в спальне поддерживайте температуру не более 200С.

Обязательно нужно есть много продуктов, содержащих в своем составе калий. К ним относятся абрикосы и печеный с кожурой картофель.

Необходимо 1-2 раза в неделю есть рыбу, нежирное отварное куриное мясо и простоквашу.

Не забывайте о пшенной, рисовой и ячневой кашах, заправленных растительным маслом, а также балуйте себя овощами и фруктами.

Особенно полезны для сердца курага, яблоки зеленых сортов, изюм с косточками и морковь.

Чтобы остановить развитие миокардита, стенокардии, избежать инфаркта, советую пропустить через мясорубку и перемешать по 150 г инжира, изюма, кураги, сушеных яблок зеленых сортов, ядер грецких орехов, лимона с цедрой, но без косточек, добавить 150 г меда и принимать по 1 ст.л. этой смеси 3 раза в день перед едой.

Для устранения одышки нужно пить ежедневно по 0,5 стакана парного молока, регулярно есть баклажаны, готовить, как чай, и пить настои цветков и плодов шиповника, ягод черноплодной рябины, черной смородины и калины.

Улучшить сердечное кровообращение поможет встряхивание несколько раз в день кистей рук и ступней, а также сжимание и разжимание кулаков.

После инфаркта на сердце остается рубец. Для его рассасывания надо залить в термосе кипятком 1 ст.л. сухой травы чистотела, строго через 15 минут процедить и принимать по 1 ст.л. настоя перед каждым употреблением пищи. Курс лечения — 10-14 дней, через месяц повторить. И такие курсы с перерывами проводить до полного рассасывания рубца. Контролировать этот процесс нужно ежемесячной электрокардиограммой.

Тахикардия отступит, если смешать 1 кг меда, свежевыжатый из 10 лимонов сок, 10 среднего размера головок чеснока, измельченных в кашицу, настоять неделю и принимать утром натощак по 4 ч.л. этой смеси до ее окончания.

Если 2-3 раза в день в течение месяца принимать за 30-40 минут до еды по 1 ч.л. облепихового масла, прекратятся приступы стенокардии, укрепятся сосуды, нормализуется давление при гипертонии, исчезнут признаки атеросклероза и вегето-сосудистой дистонии. За год проводить 3-4 таких курса.

Избежать инфаркта, инсульта помогает ежедневное выпивание 2-3 стаканов настоя боярышника. Надо высушенные цветки и листья растения смешать поровну по объему, затем 1 ст.л. смеси залить стаканом кипятка, настоять 10-15 минут, процедить и выпить. Каждый раз готовить свежий настой. Положительный эффект наступает после 6 недель его регулярного употребления. Кроме этого, нужно 2-3 раза в неделю есть клюкву или грейпфрут.

Следите за своим сердцем, не доводите его до хронической усталости и, тщательно придерживаясь всех перечисленных выше рекомендаций, сохраните здоровье на долгие годы.

С уважением — Лариса Ивановна Линкевич,

Луганская обл.