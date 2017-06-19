СОВЕТАМИ МОИМИ ПРОШУ РАСПОЛАГАТЬ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СЕРДЕЧНЫЕ БОЛИ УНЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу дать несколько советов тем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами.

Причиной многих сердечно-сосу­дис­тых заболеваний может быть не­хватка в организме кремния. Чтобы пополнить его запас, надо 8 г этого минерала поместить в трехлитровую банку, залить доверху водой, настоять 7-8 суток, аккуратно слить настой в чистую посуду, оставив на дне банки жидкости на 3 см выше дна, и пить его вместо обычной воды.

Для улучшения состояния здоровья при болезнях сердца и сосудов советую измельчить стакан кураги, перемешать ее с измельченными вместе со шкуркой, но без косточек тремя лимонами и принимать по 1 ст.л. смеси перед едой.

Очень хорошо при заболеваниях сердечно-сосудистой системы измельчить и смешать поровну по объему плоды боярышника и траву пустырника, залить 5 ст.л. смеси 5-6 стаканами кипятка, настоять сутки, процедить и пить по стакану 3 раза в день.

Можно залить 0,5 л кипятка 2 ст.л. измельченного майского ландыша со стрелками, настоять до охлаждения, процедить и принимать по 5-10 капель 3 раза в день.

При возникновении боли в области сердца надо в течение 2-3 минут слегка покусывать от основания до конца ноготь мизинца левой руки. Боль утихнет.

Для усмирения аритмии нужно залить вечером 0,5 л воды 5 ст.л. измельченных иголок сосны, прокипятить 10 минут на слабом огне, настоять ночь, а утром процедить и выпить отвар глотками в течение дня.

Эффективно 3 раза в день курсами по 15 дней принимать по 10-15 капель аптечной настойки боярышника, по 15 капель настойки календулы и «Корвалола». Между приемом каждого средства делать десятидневный перерыв. Кроме этого, в течение месяца нюхать перед сном, глубоко вдыхая, настойку валерианы.

Чтобы одолеть вегето-сосудистую дистонию и стенокардию, надо смешать поровну по объему аптечные на­стойки валерианы, пустырника и бо­ярышника, выдержать смесь сутки в холодильнике, а затем принимать по 1 ч.л. 3 раза в день за 15 минут до еды. Еще при стенокардии можно залить 1,5 стакана кипятка 1 ч.л. семян укропа, настоять до ох­лаждения, процедить и пить по 100 мл на­стоя 3 раза в день. Ежедневно готовить свежий.

Возникновению многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, способствует ожирение. Избавиться от лишнего веса поможет шиповник. Нужно 3-4 ст.л. его измельченных плодов залить в термосе 1 л кипятка, настоять 12 часов, процедить и пить по стакану настоя 3-4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения — 14-30 дней. Постоянно готовить свежее целебное средство.

Дай Бог всем здоровья и долголетия.

С уважением — Галина Ивановна Росолова,

Николаевская обл.