РЕЦЕПТ ПО РАДИО УСЛЫШАЛ, ЗАПИСАЛ, СПУСТЯ ГОДЫ НА СЕБЕ СРЕДСТВО ИСПЫТАЛ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу предложить испытанный на себе рецепт выведения из почек камней.

Так вот, слушая однажды радио­передачу о народных средствах исцеления, услышал рассказ одного мужчины о том, как он самостоятельно избавился от кам­ней в почках. Его, оказывает­ся, уже готовили к операции, но он на нее не согласился, решив пролечиться народным средством. И не ошибся — камни из почек у него безболезненно вышли.

Я тут же записал рецепт, который ему помог, и... забыл о нем. Вспомнил об этом средстве лишь через несколько лет, когда камень в почке у меня уже достиг диаметра 16 мм.

Рецепт не сложный: нужно смешать в банке поровну по объему натуральный мед, свежевыжатые соки моркови, свеклы, черной редьки и алоэ, которому не меньше 3 лет, спирта или качественной самогонки, выдержать смесь 5-7 дней в прохладном месте (не в холодильнике!), периодически взбалтывая, и принимать по 1 ст.л. за 20-30 минут до еды. Хранить лекарство в холодильнике. При болезнях желудочно-кишечного тракта нужно принимать его очень осторожно. Чтобы не принимать его холодным, я предварительно нагреваю ложку в чашке с кипятком, а затем набираю в нее смесь.

Начинаю готовить смесь с алоэ. Если его сока получается более 1 стакана, то и остальные компоненты добавляю в таком же объеме. Выпиваю 1,2 л целебного средства, делаю перерыв на 2-3 недели, а затем допиваю остаток. В перерыве пью 3-4 раза в день по 50 мл травяного настоя. Чтобы его приготовить, смешиваю по 2 ст.л. сухой травы синеголовника плосколистного и семян дикой моркови, заливаю смесь в термосе 0,5 л кипятка, настаиваю 2-3 часа, а затем процеживаю. Пролечился так осенью и весной и забыл о камне в почке. Теперь раз в 1-2 года провожу лечение для профилактики.

С уважением — А.В.Хижняков,

г. Ровно