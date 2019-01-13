ЧТОБЫ НЕДУГ МОЧЕКАМЕННЫЙ УНЯТЬ, ТАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРЕДПРИНЯТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Подскажу, как справиться с анемией и мочекаменной болезнью.

Анемия перестанет беспокоить, если залить в эмалированной посуде 2 стаканами воды 2 ст.л. измельченной травы череды, выдержать 15 минут под крышкой на кипящей водяной бане, настоять 45 минут, процедить и принимать по 1 ст.л. настоя 3 раза в день.

От мочекаменной болезни избавит травяной настой. Надо траву душицы, зверобоя, мелиссы, спорыша и шалфея мелко порезать, плоды шиповника измельчить в кофемолке, смешать все поровну по объему, затем 3 ст.л. смеси залить вечером в термосе 0,5 л кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить через трубочку по 0,5 стакана настоя, каждый раз растворяя в нем 1 ст.л. меда и 5 капель пихтового масла, 3 раза в день строго за 30 минут до еды. Курс лечения — 2 недели, настой ежедневно готовить свежий.

Эффективно смешать по 0,5 кг изюма и измельченной на терке моркови, залить смесь 1 л воды, подогреть все на плите, не доводя до кипения, а затем протомить 5-6 часов в духовке. После этого процедить и пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 дней. Сделать на неделю перерыв, а затем повторить лечебный курс. Во время перерыва принимать аптечную настойку семян дикой моркови. Провести с перерывами несколько таких курсов.

С уважением — В.А.Иванов,

Винницкая обл., 23700