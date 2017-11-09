УДАСТСЯ ТОЧНО ПОХУДЕТЬ, ЕСЛИ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

Надеюсь, что и мои рекомендации помогут многим людям выздороветь.

Тем, кто страдает от ожирения, советую выпивать ежедневно утром натощак стакан воды, в которой разведена 1 ст.л. яблочного уксуса. Желательно, чтобы не повредить эмаль зубов, пить раствор через соломинку. Сахар и всякие сладости употреблять только в первой половине дня, а ужинать нужно не позже 18.00. Потом можно есть фрукты и кисломолочные продукты. Перед обедом обязательно съедать 1-2 яблока. Также способствует похудению регулярное употребление зеленого горошка, салата, капусты брокколи, зеленых яблок, огурцов, сладкого зеленого перца, киви и авокадо. За 5 дней такой диеты уходит около 5 кг лишнего веса и значительно улучшается обмен веществ. Но придерживаться такого рациона длительное время не стоит. Еще, чтобы похудеть, надо ограничить употребление жирного, копченостей и соленого. Обязательно побольше двигаться.

Летом чрезмерное употребление жидкости и высокая температура воздуха часто приводят к отечности рук, ног и лица. Избавит от отеков натуральный мед. Его нужно есть по 1 ч.л. утром натощак. В жару нельзя употреблять алкоголь, а чтобы пополнить запасы воды в организме, но при этом избежать отечности, надо пить минеральную воду с лимонным соком. Взрослым в жаркие дни выпивать 2-2,5 л жидкости в сутки.

Гастрит излечивается недробленой гречневой крупой. Надо 2 ст.л. крупы хорошенько промыть теплой водой, залить вечером 0,5 стакана кипятка, настоять ночь, затем есть крупу по 1 ст.л. утром натощак за 10-15 минут до еды и вечером перед сном. И так ежедневно в течение 2-3 недель. Одолеет гастрит и настой льняного семени. Нужно 2 ст.л. семян поместить в литровую банку, залить доверху кипятком, настоять до остывания и пить настой, не процеживая, по 0,5 стакана 3 раза в день. Полезно регулярно заваривать и пить чай с ягодами черной смородины и цветом васильков синих. Необходимо исключить из рациона жареное, острое и стараться не переедать.

С уважением — Галина Лагодович,

Тернопольская обл.