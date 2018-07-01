СТОИТ ЛИШЬ УСИЛИЯ ВАМ ПРИЛОЖИТЬ, ЧТОБЫ «НА ЛОПАТКИ» ИШЕМИЮ УЛОЖИТЬ

Здравствуй, «Бабушка»!

В этой заметке хочу уделить внимание ишемической болезни сердца — патологическому состоянию, характеризующемуся абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий.

Чаще всего причиной ишемии бывают атеросклеротические бляшки, образующиеся на стенках сосудов. Воспаление стенок артерий, травмы, физические и психоэмоциональные нагрузки тоже провоцируют развитие ишемической болезни сердца. Еще изменению в сосудах, приводящему к ишемии, способствуют ожирение, увеличение концентрации в крови холестерина, недостаток в рационе растительных масел и избыток в нем мучного и сладкого, недостаточное поступление в организм с едой клетчатки, пектинов и фетатов (цельных зерен), содержащихся во фруктах и овощах, дефицит витаминов А, Е и С.

Не допустить развития ишемической болезни сердца поможет ежедневное употребление 100 г домашнего творога. Полезно также есть ягоды калины с косточками и употреблять с молоком мускатный орех. Очень хорошо залить 700 г жидкого натурального меда 0,5 кг очищенного от шелухи и измельченного на терке чеснока, тщательно перемешать, плотно закупорить посуду и оставить на неделю в темном прохладном месте. После этого принимать по 1 ст.л. смеси 3 раза в день за 40 минут до еды в течение 2 месяцев. Через 3 недели, при необходимости, лечебный курс можно повторить. Устранению боли в сердце при ишемии способствует настой звездчатки средней (мокрицы). Надо 2 горсти травы залить 0,5 л кипятка, настоять, укутав, 6 часов, процедить и пить по 0,5 стакана настоя 4 раза в день за 30 минут до еды в течение 3 недель. Эффективно залить 0,5 л кипятка 1 ст.л. травы золототысячника, настоять 1 час в теплом месте, процедить и выпить настой равными порциями за 3 раза в течение дня. Пить за 30 минут до еды. Курс лечения — 3 недели.

С уважением — Леонид Шпак,

г. Днепр