ВРЕМЕНИ НИ МИНУТЫ НЕ ТЕРЯЕМ, ВОВРЕМЯ ИНСУЛЬТ УСМИРЯЕМ

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться методами усмирения инсульта.

Инсульт, или апоплексический удар, — это кровоизлияние в головной мозг. Так как болезнь появляется внезапно и может привести к летальному исходу уже в первые часы после кровоизлияния, желательно усмирять инсульт вовремя, не теряя ни минуты. Обычно при апоплексическом ударе наблюдаются паралич конечностей и нарушение речи. Провоцируют его гипертония, эмоциональный стресс, атеросклероз и аневризма сосудов головного мозга.

Если человек потерял сознание, его нужно немедленно повернуть на бок, расстегнуть ему ворот рубашки, подложить что-то под голову, заложить между зубами сложенную в несколько раз салфетку и вытирать выделяющуюся изо рта пену, чтобы она не попала в дыха­тельные пути. Нельзя пользоваться нашатыр­ным спиртом, так как это может вызвать оста­новку дыхания. Если не прощупыва­ется пульс, остановилось сердце и прекратилось дыхание, нужно не­медленно провести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание «рот в рот». Эти экстренные меры особенно ак­туальны в первые 3-8 часов после случившегося инсульта, поэтому все надо делать быстро. Можно к ногам больного приложить горчичники. Если их нет, усадите перенесшего инсульт в полусидячем положении на кровать, положите ему на голову лед, а его ноги опустите в ведро с горячей водой. Кода он придет в сознание, поставьте ему клизму с мыльной водой, в которой растворена поваренная соль. Можно поставить клизму из смеси 2 стаканов воды, 1 ст.л. 6% столового уксуса и 1 ч.л. соли. Ставить клизмы каждый час, всего — 3-4 раза. Когда клизма подействует, дать больному еще слабительное. Если случился паралич какой-нибудь части тела, класть на голову пузырь со льдом не с той стороны, которая парализована, а с противоположной до тех пор, пока не прекратится головная боль.

После инсульта полезно пить по 1 стакану 3 раза в день насыщенный настой травы шалфея. Также рекомендуется залить стаканом кипящей воды 1 ст.л. сухой измельченной травы чистотела, настоять 15 минут, процедить и принимать по 2 ст.л. настоя 3 раза в день в течение 2-3 недель. При сосудистых и травматических нарушениях головного мозга нужно 3-4 раза в день принимать перед едой по 1/4-1/2 ч.л. перетертой в порошок травы живокости полевой.

Для устранения паралича надо смешать по объему 1 часть медицинского спирта и 2 части растительного масла, а затем регулярно растирать смесью парализованные места. Хорошо при параличе принимать ванны с насыщенным отваром корней шиповника коричного. Можно половину среднего размера лимона очистить от кожуры, измельчить, залить стаканом приготовленного, как чай, отвара хвои, настоять 10-15 минут и выпить настой за час до или через час после еды. Принимать его, постоянно готовя свежий, в течение 2-3 недель. Использовать до 2 лимонов в день. После месячного перерыва лечебный курс повторить. Эффективно растирать конечности больного вечером перед сном эфиром, а утром — вазелином.

Чтобы нормализовать обмен веществ и улучшить питание головного мозга, надо 2-3 раза в день за полчаса до еды принимать по 1/2-1 ч.л. гороховой муки.

Перенесшему инсульт нельзя употреблять жирного, спиртного, следует ограничить употребление мясного, сахара и кондитерских изделий. Предпочтение отдавать кашам, сваренным на воде, овощам и фруктам.

С уважением — Л.С.Куценко,

Днепропетровская обл.