НЕЙТРАЛИЗУЕМ, НАДЕЮСЬ, СООБЩА АКТИВНОСТЬ ЭНЦЕФАЛИТНОГО КЛЕЩА

Здравствуй, «Бабушка»!

Поскольку сейчас довольно активно проявляет себя энцефалитный клещ, в этой статье хочу подсказать, каким образом можно нейтрализовать его активность и таким образом избежать развития энцефалита.

Энцефалит — это воспаление головного мозга. Он бывает первичным и вторичным. К первичным относятся эпидемический, клещевой, комариный, энтеровирусный и герпетический, а вторичный энцефалит возникает на фоне гриппа, кори, абсцесса головного мозга, остеомиелита, токсоплазмоза и других заболеваний. Различают инфекционную, инфекционно-аллергическую, аллергическую и токсическую формы болезни.

Клещевой энцефалит появляется в весенне-летний период. Больше всего страдают от него работники леса, заготовители ягод, грибов и те, кто любит отдыхать в парково-лесной зоне. Основной переносчик вируса — иксодовые клещи. В организм человека вирус проникает после укуса зараженного вирусом клеща. У человека вирус в первые дни можно обнаружить в крови и реже — в спинномозговой жидкости. Выделение вируса из крови возможно до седьмого дня, а из спинномозговой жидкости — до 15 дня после заражения. У тех, кто перенес клещевой энцефалит, вырабатывается иммунитет против повторного заболевания.

Все виды энцефалита могут быть острыми и хроническими. Клещевой энцефалит в основном протекает в острой форме. Проявляется болезнь головокружением, головной болью, рвотой, сонливостью, бредовым состоянием, бессонницей, повышением температуры тела выше 380 и даже параличом. Если не принять неотложных мер по лечению недуга, воспалительный процесс в мозге, спровоцированный энцефалитом, нередко приводит к летальному исходу.

Существует немало эффективных, испытанных временем народных средств, предупреждающих развитие энцефалита.

Очень хорошо измельчить сухими и смешать 1 ч.л. корней аралии и 2 ч.л. корневищ аира, залить смесь 0,5 л водки, настоять 2 недели в темном прохладном месте, ежедневно взбалтывая, процедить и принимать по 1 ч.л. настойки, растворяя ее в 70 мл теплой кипяченой воды, 5 раз в день за полчаса до еды.

Эффективно истолочь в ступе 11-12 семян гармалы, перемешать их с 1/3 ч.л. сухих, нераспустившихся цветков софоры японской, перетертых в порошок, и принять смесь за 20 минут до еды. Запивать теплой кипяченой водой или настоем плодов шиповника. Принимать 3 раза в день.

Можно смешать поровну по объему, предварительно измельчив, траву вероники, барвинка малого и грыжника, залить 2,5 ст.л. смеси в термосе 400 мл кипятка, через 4 часа процедить и пить по 3 ст.л. теплого настоя 4 раза в день перед едой.

Неплохо измельчить и смешать по объему 1 часть травы фиалки трехцветной, по 2 части листьев черной смородины и крапивы двудомной, залить 3 ст.л. смеси 0,5 л кипятка, настоять 3 часа, процедить и пить 3 раза в день перед едой по 1/3 стакана настоя.

Еще советую смешать поровну по объему, предварительно измельчив, цветки таволги вязолистной, траву вереска и сушеницы болотной, залить 3-4 ст.л. смеси 750 мл воды, довести до кипения, проварить 10-12 минут на слабом огне, настоять 2 часа, процедить, растворить в настое по вкусу мед и пить по 0,5 л в день, употребляя как чай.

Энцефалит отступит, если смешать 0,5 ст.л. почек тополя черного, 1 ч.л. листьев рододендрона адамса и 2 ч.л. травы полыни, залить смесь 0,5 л 50-700 спирта, настоять 10 дней, процедить и принимать по 25 капель настойки, растворяя ее в 1,5 ст.л. теплой кипяченой воды, 3-4 раза в день. Дозировку не превышать, так как настойка ядовита.

Это средство тоже поможет победить болезнь. Надо 1 ст.л. измельченного корня родиолы розовой залить 0,5 л водки, настоять 10 дней и процедить. В другой посуде залить стаканом водки 1 ст.л. цветков календулы, тоже настоять 10 дней и процедить. Обе настойки затем смешать и принимать по 12-13 капель этой смеси 4-5 раз в день за 20 минут до еды.

При всех формах и видах энцефалита, кроме лечебных средств, я бы рекомендовал принимать ежедневно в течение 12 дней по 1 маточнику (не более!) маточного молочка (из 10 маточников получается 2 г целебного средства). В этом пчелопродукте содержатся деценовые кислоты (из всех живых существ на планете они есть еще только у человека), обладающие уникальной противовирусной внутриклеточной активностью, что позволяет маточному молочку бороться с инфекциями, поразившими человеческий организм.

С уважением — Б.А.Лебеденко,

г. Кировоград