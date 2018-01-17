﻿ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ БЕСПОКОИТ? ВОТ ЧТО НЕДУГ УСПОКОИТ 17 Jan 2018 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу помочь тем, кто страдает от энцефаломиелита. Чтобы его усмирить, нужно измельчить и смешать по объему 2,5 части листьев шалфея, по 1 части цвета липы, травы чабреца, листьев подорожника и мелиссы, залить вечером 2 ст.л. смеси в термосе 2 стаканами кипятка, настоять ночь, а утром процедить и пить по 0,5 стакана настоя 4 раза в день. Можно смешать по объему, предварительно измельчив, по 1 части корней лопуха, ириса и крапивы, по 3 части корней лабазника вязолистного и алтея, залить 2 ст.л. смеси 2 стаканами воды, довести до кипения, проварить 20-30 минут на слабом огне, после остывания процедить и выпить отвар глотками в течение дня. Энцефаломиелит отступит, если залить 0,5 л водки 50 г измельченного корня левзеи, настоять 10 дней в теплом темном месте, периодически взбалтывая, процедить и принимать по 1 ч.л. настойки 3 раза в день. Запивать отваром шалфея. Успешно используют в лечении мордовник. Надо 1 часть по объему его семян залить 10 частями 400 этилового спирта, настоять 10 дней и принимать по 20-30 капель настойки 2 раза в день. Детям 1 ч.л. семян мордовника заливают 200 мл воды, доводят до кипения, варят 10 минут на слабом огне, настаивают 20 минут, процеживают и дают по 1 ст.л. отвара 3-4 раза в день перед едой. Эффективно измельчить и смешать 50 г травы крапивы двудомной, 40 г листьев подорожника, 30 г семян мордовника и 20 г травы подмаренника настоящего, залить 1 ст.л. смеси 200 мл воды, довести до кипения, проварить 5 минут на слабом огне, настоять 4 часа, процедить и пить по 50-100 мл отвара 3 раза в день за 30 минут до еды. Очень хорошо смешать, предварительно измельчив, 200 г всего растения пустырника, 100 г корня валерианы, по 70 г цветков донника желтого и травы синюхи голубой, по 50 цветков вереска, семян мордовника, травы душицы, корня пиона уклоняющегося и листьев мяты, 30 г листьев мелиссы, по 20 г шишек хмеля и травы чабреца, залить 1 ст.л. смеси стаканом кипятка, через 10 минут процедить, добавить в настой по вкусу мед и выпить теплым глотками. С уважением — Е.Н.Фриндак, Львовская обл.,