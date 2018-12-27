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ЕСЛИ СЛОЯМИ «НАФТАЛАН» НАНОСИТЬ, ВСКОРЕ О ГРЫЖЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ

27 Dec 2018  Материал печатался в газете

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу помочь тем, кто страдает от межпозвоночной грыжи и ушной боли.

Вскоре о межпозвоночной грыже можно забыть, если вечером перед сном наносить на болезненное место тонкий слой «Нафталана» (лечебной нефти) или гречишного меда. Прикрывать компрессной бумагой, хлопчатобумажной или шерстяной тканью и фиксировать лейкопластырем. И так 3 вечера подряд, не смывая ранее нанесенные слои «Нафаталана». После этого протереть тело муравьиным спиртом и сделать на 10 дней перерыв. После него повторить лечение. Провести с перерывами 3 таких трехдневных лечебных курса.

Чтобы избавиться от ушной боли, нужно смешать по 1/4 ч.л. растительного масла и сахара, слегка подогреть и закапать в больное ухо по 2-3 капли смеси. Заткнуть его ватой, а через 12 часов процедуру при необходимости повторить.

С уважением — В.А.Иванов,
Винницкая обл.
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29 Dec 2018
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