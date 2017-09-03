НЕ ДРЕМЛЮТ ПРОСТУДА И ГРИПП ДАЖЕ ЛЕТОМ. КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ? НЕМНОГО ОБ ЭТОМ

Здравствуй, дорогая «Бабушка»!

То, что простуда, грипп, ОРЗ (острое респираторное заболевание) и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) не дремлют даже в жаркую погоду, не секрет. Вот и хочу подсказать, как с ними нужно бороться, а также посоветую методы лечения других заболеваний.

Почувствовав недомогание, вызванное ОРЗ, ОРВИ, простудой или гриппом, тут же попарьте ноги в горячем растворе горчицы или прогрейте пятки нагретым красным кирпичом. Еще нужно измель­ченный вместе со шкуркой, но без косточек лимон перемешать с 1 ч.л. меда, двумя измельченными зубчиками чеснока, 2 ст.л. сока, выжатого из листьев золотого уса, залить смесь 1-1,5 л кипяченой воды, тщательно перемешать, настоять 3 суток в темном прохладном месте, процедить и принимать по 1-2 ст.л. утром натощак. Хранить настой в холодильнике. Кроме этого, советую пропустить через мясорубку лимон с кожурой и 3 листка золотого уса длиной не менее 20 см, залить полученную массу, чтоб покрыло, растительным маслом, через 3-4 часа процедить, отжать и смазывать полученным средством до и после еды десны и ушные раковины, а на ночь — подошвы. Эффективно измельчить и смешать поровну по объему чеснок, листья золотого уса и мед, а затем принимать по 1 ч.л. смеси несколько раз в день, запивая ее каждый раз водой.

Часто простудные заболевания сопровождаются кашлем и потерей голоса. В этих случаях нужно измельчить сухими и смешать поровну по объему листья и плоды земляники, залить 1 ст.л. смеси стаканом холодной воды, довести до кипения, процедить, добавить в отвар несколько капель сока золотого уса и выпить. Пить его, постоянно готовя свежий, 3-4 раза в день до улучшения состояния здоровья.

Для нормализации температуры тела при ее повышении рекомендую измельчить вымытую и очищенную от кожуры среднего размера картофелину, перемешать ее с 2 измельченными листьями золотого уса, 1 ст.л. яблочного уксуса и 1 ч.л. меда, выложить полученную массу на марлю, сложенную в несколько слоев, и приложить ее в виде компресса на 15 минут ко лбу. Через пару часов повторить процедуру. Вскоре температура нормализуется.

Еще одно проявление лихорадоч­ного состояния при простуде — герпес. Чтобы его одолеть, надо 1 ст.л. сухих цветков календулы слегка смочить водой, подогреть, тщательно перемешать с 1 ст.л. меда, небольшим количеством сока золотого уса и вазелина, выдержать смесь сутки, а затем перед сном смазывать ею высыпания и кожу вокруг них.

Воспаление полости рта устранит это средство. Надо измельчить и смешать 2 средних листка алоэ, 1 ст.л. листьев золотого уса, залить смесь стаканом кипятка, через 30 минут процедить и полоскать настоем рот. Выполнять процедуру как можно чаще.

Дёсны укрепятся, если залить по от­дельности стаканом кипятка по 5 г травы шалфея и дубовой коры, настоять до остывания, процедить, смешать оба настоя, добавить 3 ст.л. сока золотого уса и регулярно полоскать приготовленным средством рот.

Чтобы усмирить дизентерию, нужно измельчить сухими и смешать 8 г ягод земляники, 10 г коры вербы, залить смесь 0,5 л воды, прокипятить 10 минут на слабом огне, после остывания процедить, добавить 5 ст.л. свежего сока золотого уса и выпить отвар глотками в течение дня.

Стул при запоре нормализуется, если залить стаканом кипятка 1 ч.л. семян льна, настоять, укутав, 4-5 часов, добавить 5 ст.л. сока золотого уса и выпить настой вечером перед сном вместе с семенами.

Если смазывать на ночь ступни касторовым маслом, надевать хлопчатобумажные носки и спать так до утра, избавитесь от усталости ног.

Синяк сойдет, если листья капусты отварить в молоке, измельчить до кашицы, нанести толстым слоем на льняную салфетку, приложить на 40 минут к болезненному месту, а затем досуха его вытереть.

С уважением — М.Е.Лобахина,

Луганская обл.