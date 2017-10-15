С МЫЛОМ ДЕГТЯРНЫМ НОГИ МЫЛА И ТАКИМ ОБРАЗОМ ГРИБОК ПОБЕДИЛА

Здравствуй, «Бабушка»!

Хочу поделиться опытом борьбы с грибком-ногтоедой. Конечно, чтобы от него избавиться, нужно иметь силу воли и терпение, так как процесс достаточно длительный.

Так вот, однажды я заметила, что у меня сильно утолщились ногти на больших пальцах ног. Оказалось, что это грибок-ногтоеда. А так как за ногами я тщательно слежу, задумалась, откуда он мог взяться. Поразмыслив, поняла, что это, скорее всего, от секондхэндовской обуви, которую из-за невозможности купить новую приходится покупать и носить. Хотя такие вещи обычно обрабатываются, да и после покупки я достаточно тщательно мыла и чистила обувь щеткой со стиральным порошком... Но прерву размышления, и возвращусь к своему лечению.

Чтобы избавиться от ногтоеды, я через день мыла ноги в чуть теплой воде с дегтярным мылом и вытирала их насухо чистым полотенцем, которое специально выделила для этой цели и храню отдельно от других вещей. После вытирания ног сразу стирала полотенце, вешала сушиться, а потом хорошо проглаживала горячим утюгом. Запах у дегтярного мыла не особо приятный, но то, что оно целебно, бесспорно, так как, когда помоешь с ним ноги, ощущаешь чистоту вымытой кожи и такую легкость в ногах, что хочется танцевать. Вообще я использую дегтярное мыло для заживления любых царапин и устранения незначительной сыпи на коже. Еще благодаря ему я избавилась от повышенной потливости ног.

Каждый раз, вымыв ноги с дегтярным мылом, надевала резиновые перчатки и с помощью ватного тампона смазывала ноги йодом. Сначала наносила йод на наименее пораженные грибком участки, потом — промежутки между пальцами, пятки, а в конце — тщательно на больные ногти. Еще принимала ножные ванны. Для этого предварительно вымытые ноги попеременно опускала на 15 минут то в раствор марганцовки, то в воду с уксусом.

Примерно после 2 недель такого лечения уже могла срезать утолщения на ногтях. Но перед срезанием, чтобы ногти размякли, я набирала в миску теплой воды, держала в ней 15 минут ноги, затем разводила в другой миске с теплой водой марганцовку и 15 минут держала ноги в этом растворе. После этого брала маникюрные ножницы, протирала их тщательно ватным тампоном, смоченным в перекиси водорода, обмакивала в медицинский спирт и начинала срезать утолщения на ногтях.

На правой ноге ноготь был поражен грибком меньше, и, когда я его срезала, он просто трещал и отпадал кусочками. С ногтем на левой ноге все было иначе. Сначала он тоже при отрезании трещал и отпадал, но потом мне удалось отрезать утолщение посредине ногтя, и под ним образовалась небольшая, но глубокая дырка, из которой сочилась светло-розовая, немного клейкая жидкость. По бокам от дырки были видны трухлявые, красно-коричневого цвета гнезда грибка. Я легонько, с помощью маникюрных ножниц их повытягивала, клейкое вещество продолжало выделяться из дырки. Сначала убирала его ватным тампоном, смоченными в перекиси водорода, а затем щедро смочила проблемное место йодом. Удивительно, но ни жжения, ни боли не было. При надавливании на ноготь жидкость из дырки сочилась еще более 2 недель, но я не прекращала обрабатывать и смазывать йодом ногти. Со временем дырка затянулась, и ногти постепенно начали освобождаться от ногтоеды.

Я и сейчас мою ноги с дегтярным мылом и принимаю ванночки с чуть теплым раствором марганцовки. Йодом уже не пользуюсь, вместо него скоро буду обрабатывать ногти мякотью дыни. Мое лечение длится уже 4 месяца, ногти уже почти полностью здоровы, но, чтобы ногтоеда не возвратилась, я еще несколько месяцев думаю полечиться.

С уважением — Л.М.Васильева,

Волынская обл.