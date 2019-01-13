ПУСТЬ БУРИ МАГНИТНЫЕ НИКОМУ НЕ МЕШАЮТ, А ПОДДАТЬСЯ ИМ ИЛЬ НЕТ, КАЖДЫЙ САМ РЕШАЕТ

Здравствуй, «Бабушка»!

В последнее время все чаще людей беспокоят магнитные бури. Хочу подсказать, каким образом можно не поддаться их влиянию.

Особенно метеочувствительны те, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. Под влиянием магнитных бурь у таких людей часто возникают инфаркты, инсульты и гипертонические кризы. Такая солнечная активность приводит к тому, что кровь начинает бежать по капиллярам значительно медленнее, это провоцирует кислородное голодание тканей, повышение уровня холестерина в крови, начинают беспокоить повышенная утомляемость, слабость и снижение жизненной активности. Еще во время магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни желательно всегда иметь под рукой лекарства, противостоящие гипертоническому кризу. Есть люди, которые плохо реагируют на дождливую погоду. У них в этот период все вываливается из рук, они страдают от сонливости и вялости.

И все же метеочувствительности и негативному влиянию магнитных бурь можно противостоять. Просто надо взять себя в руки, не нервничать и постараться создать в своем доме, на рабочем месте максимально теплую, уютную атмосферу, чтобы таким образом отвлечься от погодных катаклизмов. Еще нужно научиться видеть во всем хорошее. Например, сядьте в дождливую погоду возле окна и понаблюдайте за прохожими. Вскоре вы заметите, что напряжение, вызванное дождем, куда-то уходит, а ваше самочувствие начинает улучшаться...

Очень хорошо противостоят магнитным бурям лечебная физкультура, закалка, солнечные ванны и регулярный отдых на природе. Хороший эффект производят хвойные ванны. Необходимо в ванну с температурой воды 37-380С вылить ведро насыщенного хвойного отвара и полежать 10-15 минут в этом растворе. Выполнять процедуру вечером перед сном. Курс лечения — 12-15 ванн. Еще, чтобы избавиться от метеозависимости, надо вести здоровый образ жизни. Обязательно откажитесь от всех вредных привычек, чрезмерного употребления алкоголя, курения, и все у вас будет хорошо.

Так что, быть или не быть заложником плохой погоды, каждый должен решить сам. Я успешно справилась с этой проблемой, желаю того же всем. Пусть каждый новый день приносит вам, добрые люди, только радость, независимо от того, светит ли за окошком солнце или моросит дождь.

С уважением — Надежда Степановна Швец,

г. Запорожье