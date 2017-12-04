﻿ МЕТОД ОРИГИНАЛЬНЫЙ, НО ЭФФЕКТИВНЫЙ — ПРИ БОЛИ ГОЛОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 04 Dec 2017 Здравствуй, «Бабушка»! Хочу поделиться эффективным методом устранения головной боли. Любая головная боль поддается лечению муравьями. Надо посадить больного на стул, разделить ему волосы на пробор и поставить на темя деревянную, стеклянную или сделанную из плотной бумаги трубочку длиной с шариковую ручку. После этого запустить в нее несколько муравьев, плотно прижать трубочку к голове и вращать ею по часовой стрелке и против, чередуя направления. В результате муравьи начнут кусаться, выделяемая ими кислота начнет воздействовать на кору головного мозга и голова перестает болеть. Можно ставить трубочку непосредственно на болевые точки. Длительность процедуры — 5 минут. С уважением — Н.С.Швец, г. Запорожье