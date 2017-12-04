МЕТОД ОРИГИНАЛЬНЫЙ, НО ЭФФЕКТИВНЫЙ — ПРИ БОЛИ ГОЛОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

Здравствуй, «Бабушка»!
Хочу поделиться эффективным методом устранения головной боли.
Любая головная боль поддается лечению муравьями. Надо посадить больного на стул, разделить ему волосы на пробор и поставить на темя деревянную, стеклянную или сделанную из плотной бумаги трубочку длиной с шариковую ручку. После этого запустить в нее несколько муравьев, плотно прижать трубочку к голове и вращать ею по часовой стрелке и против, чередуя направления. В результате муравьи начнут кусаться, выделяемая ими кислота начнет воздействовать на кору головного мозга и голова перестает болеть. Можно ставить трубочку непосредственно на болевые точки. Длительность процедуры — 5 минут.
С уважением — Н.С.Швец,
г. Запорожье